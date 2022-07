Prva faza načrta za izredne razmere pri oskrbi s plinom

Agencija za energijo odjemalce zemeljskega plina preventivno poziva k racionalni rabi

Agencija za energijo je sprožila prvo fazo načrta za izredne razmere pri oskrbi s plinom. S tem opozarja javnost, zlasti odjemalce zemeljskega plina, da bi lahko v prihodnje v primeru nižjega pretoka plina iz Rusije nastopile tudi motnje pri oskrbi s tem energentom. Vse odjemalce zemeljskega plina preventivno poziva k racionalni rabi.

Agencija za energijo iz javno dostopnih informacij spremlja dobave po dobavnih poteh, ki vplivajo na dobavo plina v Slovenijo in vključujejo tudi dobavo po plinovodu Severni tok 1. Kot je objavila na svoji spletni strani, dobava plina do Slovenije trenutno poteka nemoteno, prav tako je nemotena tudi oskrba s plinom.

Kljub temu pa na agenciji opozarjajo, da bi lahko v prihodnje v primeru nižjega pretoka zemeljskega plina iz Rusije nastopile motnje pri oskrbi s tem energentom. Ali bo do tega res prišlo in v kakšnem obsegu, trenutno še ne vedo. Vse odjemalce plina zato pozivajo k racionalni rabi.

Industrijske odjemalce medtem obveščajo, da lahko v primeru razglasitve višje stopnje krize pride do prekinitve dobave ali zahteve po preklopu na uporabo nadomestnih energentov. Zato jih pozivajo k rednemu spremljanju dogajanja na trgu z zemeljskim plinom in razmisleku o alternativnih možnostih, ki bi prispevale k znižanju odjema v primeru motenj.

Kot so še pojasnili pri agenciji, bodo o morebitnih spremembah stanja zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom javnost in deležnike obvestili nemudoma.

Takšno obveščanje sicer predvideva slovenski akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom, ki je začel veljati poleti 2020. Po vzoru tovrstnih protokolov iz drugih članic EU predvideva tristopenjsko ukrepanje.

Prva stopnja predvideva preverjanje količin, obveščanje odjemalcev o možnih prekinitvah dobav in poziv industriji k bolj racionalni rabi plina.

Na drugi stopnji dobavitelji pozovejo pogodbene odjemalce, ki to lahko storijo, k prostovoljnim prekinitvam dobav plina. Velike odjemalce pozovejo k zmanjšanju porabe na minimum. Industrijskim odjemalcem in proizvajalcem elektrike, ki imajo to možnost, priporočijo prehod na nadomestni energent.

Na tretji stopnji, ki velja za izredne razmere, pa dobavitelji prekinejo tiste pogodbe, ki jih je mogoče prekiniti, industriji in proizvajalcem elektrike pa zaukažejo prehod na nadomestni energent. Ob tem pride do omejevanja dobav plina.