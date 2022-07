Poslanci o zakonu o interventnih ukrepih v zdravstvu

Izredna seja državnega zbora se bo predvidoma začela v četrtek

Poslanke in poslanci bodo predvidoma še v tem tednu odločali o predlogu zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti. Izredna seja DZ se bo predvidoma začela v četrtek in nadaljevala v petek, je razvidno iz dnevnega reda kolegija predsednice DZ.

Če kolegij predsednice DZ na torkovi seji sprejme predlog vlade, da se predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema obravnava po nujnem postopku, ga bodo poslanci predvidoma obravnavali na izredni seji, ki bi se začela v četrtek. Zakonodajni predlog mora pred tem sicer še dobiti zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora za zdravstvo, a ta še ni sklican.

Skupaj s predlogom zakona je vlada v DZ poslala tudi predlog sklepa, po katerem bi bil razpis zakonodajnega referenduma o tem zakonu nedopusten.

Člani kolegija bodo v torek odločali tudi o tem, ali bo DZ na izredni seji obravnaval tudi zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države.

Predlog zakona so v parlamentarni postopek vložili v inštitutu 8. marec skupaj s skoraj 15.000 overjenimi podpisi. Vlagatelji so v predlog so vključili 11 zakonov, spremenjenih pod vlado Janeza Janše. V preteklo stanje bi vrnili ureditve na področju sestave svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v policiji in izključevanja nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z varstvom narave, iz postopkov obravnave okoljske problematike.

Pričakovati je, da bo DZ na izredni seji obravnaval tudi predlog zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov ter predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih. Prvi predvideva tri oblike in dva tipa skladov ter je tudi eden od mejnikov za izplačilo prvega obroka iz mehanizma za okrevanje po koronski krizi, namen drugega pa je poenotiti izhodišča za oblikovanje strokovnih in znanstvenih naslovov na vseh študijskih področjih in doseči mednarodno primerljivost.