Hrvaški prevzem evra

Sosednja Hrvaška se bo evrskemu območju pridružila z letom 2023

© WikiCommons

Finančni ministri članic Evropske unije bodo danes predvidoma sprejeli pravno podlago, ki bo Hrvaški omogočila, da bo od 1. januarja 2023 uporabljala evro. Med drugim bo danes znan menjalni tečaj iz hrvaških kun v evre.

Finančni ministri bodo pravno podlago za pridružitev Hrvaške evrskemu območju potrjevali, potem ko je Evropska komisija v začetku junija v konvergenčnem poročilu za leto 2022 ocenila, da Hrvaška izpolnjuje kriterije za prevzem evra z letom 2023. Voditelji EU so nato konec junija potrdili priporočilo Sveta EU o vstopu Hrvaške v območje z evrom, pretekli teden pa so to podprli tudi evropski poslanci.

Med tremi pravnimi akti, ki jih bodo danes potrjevali finančni ministri članic EU, je tudi uredba, ki bo določila tečaj, v skladu s katerim bo potekala menjava hrvaških kun v evre. Predloge zakonodaje so sicer že v ponedeljek podprli finančni ministri območja z evrom.

Hrvaška, ki je del EU od leta 2013, bo tako 1. januarja prihodnje leto postala 20. članica evrskega območja. V njem je tudi Slovenija, ki je evro prevzela leta 2007.

Ministri za finance, med njimi slovenski minister Klemen Boštjančič, bodo danes razpravljali še o gospodarskih in finančnih posledicah ruske agresije na Ukrajino ter dodatni makrofinančni pomoči v višini milijarde evrov za to državo.

Podpora Ukrajini in njena povojna obnova pa je tudi ena od prednostnih nalog češkega predsedstva Svetu EU, ki bo sicer na današnjem zasedanju predstavilo svoje prednostne naloge na področjih gospodarstva in financ.