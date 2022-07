Prva barvna fotografija vesoljskega teleskopa James Webb

Raziskovalci upajo, da bodo s pomočjo novega teleskopa odkrili čim več informacij o rojstvu in razvoju prvih galaksij in zvezd

Ameriška vesoljska agencija Nasa je objavila prvo barvno fotografijo teleskopa James Webb, ki je zajel tudi doslej najstarejšo posneto svetlobo, staro 13 milijard let. Fotografijo je javnosti v ponedeljek predstavil ameriški predsednik Joe Biden v družbi podpredsednice Kamale Harris in šefa Nase Billa Nelsona, poročajo tuje agencije.

Več kot deset milijard dolarjev vreden vesoljski teleskop Webb je skupen projekt ameriške, evropske in kanadske vesoljske agencije, na njem pa je delalo več tisoč inženirjev in znanstvenikov. Je naslednik teleskopa Hubble, ki se uporablja že več kot 30 let. V vesolje so ga poslali lani iz Francoske Gvajane in kroži okrog sonca več kot milijon kilometrov od Zemlje.

Biden je bil ob objavi fotografije poln navdušenja nad vesoljem, znanostjo in tehnologijo. "Gre za najstarejšo posneto svetlobo v zgodovini vesolja. 13 milijard let. To kaže moč ameriškega vodstva v znanosti. Kongres in vlada morata vložiti veliko več v znanost in tehnologijo kot doslej," je dejal Biden, ko ga je Nelson seznanil, da lahko s pomočjo Webbovih posnetkov najdejo planete, ki bi lahko bili primerni za človeško bivanje.

Nasa namerava danes objaviti še več podobnih fotografij. V ponedeljek objavljeni posnetek predstavlja doslej najdaljši pogled človeštva v vesolje tako po času kot po razdalji, vse tja do izvora in roba vesolja. Na njem so številne zvezde, galaksije in svetloba, ki je nastala kmalu po velikem poku pred 13,8 milijardami let.

S pomočjo naprednih instrumentov vesoljski teleskop James Webb na svoji zgodovinski misiji preučuje nastanek vesolja vse do 200 milijonov let po velikem poku, kar je za 300 milijonov let več kot njegov predhodnik Hubble. Raziskovalci upajo, da bodo s pomočjo novega teleskopa odkrili čim več informacij o rojstvu in razvoju prvih galaksij in zvezd.

Njegov drugi glavni cilj je odkrivanje in raziskovanje eksoplanetov - planetov zunaj Osončja -, pri tem pa bo preučeval pogoje v atmosferi in morebitne sledi življenja. S svojimi instrumenti bo poskušal odkriti elemente, kot so vodik, ogljikov dioksid in metan, ki bi lahko nakazovali na obstoj življenja.

Načrtovana so tudi natančnejša opazovanja v našem sončnem sistemu, med drugim Marsa in Evrope, Jupitrove ledene lune.

Največji in najmočnejši teleskop doslej je poimenovan po Jamesu E. Webbu, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja vodil takrat novonastalo vesoljsko agencijo Nasa. Pod njegovim vodstvom se je agencija lotila projekta Apollo, katerega vrhunec je bil prvi človeški pristanek na Luni leta 1969.

Gradnja teleskopa se je v ZDA začela leta 2004. Teleskop naj bi sicer po izvirnih načrtih v vesolje poletel že leta 2007, vendar so gradnjo zaznamovale številne težave in preložitve izstrelitev.

