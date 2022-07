Če bi bile volitve v nedeljo, bi ponovno zmagala stranka Gibanje Svoboda

Delo vlade sicer kot negativno ali zelo negativno ocenjuje 56 odstotkov vprašanih

Če bi bile volitve v nedeljo, bi zmagala stranka Gibanje Svoboda, ki uživa 30,2-odstotno podporo, kar je 0,8 odstotne točke manj kot v prejšnji anketi.

© Borut Krajnc

Več kot polovica vprašanih delo vlade in državnega zbora ocenjuje negativno, kažejo rezultati zadnje julijske ankete, ki jo je za časnik Delo opravila Mediana. Delo vlade kot negativno ali zelo negativno ocenjuje 56 odstotkov vprašanih, delo državnega zbora pa kot negativno ali zelo negativno 51,1 odstotka anketirancev.

Delo vlade je kot negativno ali zelo negativno ocenilo 18,7 odstotne točke več vprašanih kot v prejšnji anketi. Kot pozitivno ali zelo pozitivno je delo vlade ocenilo 21,3 odstotka vprašanih, v junijski anketi 28 odstotkov. Srednja ocena vlade trenutno znaša 2,35 točke, kar je manj kot junija, ko je znašala 2,78.

Delo državnega zbora je kot negativno ali zelo negativno ocenilo 27,2 odstotne točke več anketirancev kot junija. Kot pozitivno ali zelo pozitivno je delo DZ ocenilo 19,1 odstotka vprašanih, v junijski anketi 31,2 odstotka. Srednja ocena državnega zbora trenutno znaša 2,43 točke, junija pa je znašala 2,83.

SD se je podpora julija zvišala za 1,2 odstotne točke na sedem odstotkov. Četrto mesto je zasedla NSi, zanjo bi glasovalo 6,8 odstotka vprašanih, kar je 0,4 odstotne točke manj kot junija. Podpora se je za 0,5 odstotne točke zvišala Levici, zanjo bi glasovalo 4,7 odstotka anketirancev.

Na šesto mesto se je uvrstila Povežimo Slovenijo z 2,7-odstotno podporo, na sedmo pa Resni.ca in Piratska stranka z 2,4-odstotno podporo. Sledijo Gibanje Zdrava družba (1,7), Vesna (1,3), Naša prihodnost (1,1), Naša dežela (0,5) in SNS (0,5). Na barometru tokrat prvič ni strank LMŠ in SAB, ki sta se združili z Gibanjem Svoboda.

Pred mesecem dni je sedem odstotkov vprašanih odgovorilo, da ne vedo, koga bi volili, zdaj pa je takih 12,7 odstotka. Da bi volili koga drugega, je v aktualni anketi odgovorilo 0,2 odstotka vprašanih, da ne bi volili nikogar, pa 4,9 odstotka vprašanjih.

Na vrh lestvice priljubljenosti se je znova povzpel predsednik republike Borut Pahor, predsednik vlade Robert Golob pa je doživel največji padec ocene in je na drugem mestu. Tretji ostaja minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Na četrto mesto se je uvrstila notranja ministrica Tatjana Bobnar pred predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Ocena je od prejšnjega merjenja najbolj zrasla ministrici za kulturo Astri Vrečko.

Anketo je za Delo izvedla Mediana med 4. in 7. julijem, sodelovalo pa je 716 anketirancev.