Priprave na morebiten jedrski napad

Mesto New York je začelo na televizijskih kanalih objavljati 90-sekundni video z navodili, kako naj meščanke in meščani postopajo v primeru jedrskega napada

Mesto New York je začelo na televizijskih kanalih objavljati 90-sekundni video z navodili meščanom, kako naj postopajo v primeru jedrskega napada. Mestni oddelek za izredne razmere (EMD) sicer trdi, da je možnost jedrskega napada zelo majhna, vendar pa se je bolje nanj pripraviti.

Posnetek prikazuje uničene mestne četrti in pojasnjuje tri ključne korake v primeru jedrskega napada. Najprej se je potrebno umakniti stran od oken v notranjost zgradbe in potem oditi v klet, če jo zgradba premore. Če je bil nekdo zunaj v času jedrskega napada, se mora nemudoma umiti in odstraniti vsa oblačila, ki so bila izpostavljena radioaktivnemu prahu. Zadnji pomemben korak je, da prebivalci spremljajo medije za vse nove informacije.

Mestne oblasti niso pojasnile, zakaj so pripravile ta video, vendar pa naj bi šlo za strah pred nepredvidljivostjo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je napadel Ukrajino in v času vojne že omenjal ruski jedrski arzenal.

Rusko zunanje ministrstvo je sicer maja izključilo možnost uporabe jedrskega orožja v Ukrajini in se pri tem sklicevalo na njihovo jedrsko doktrino, ki predvideva uporabo tovrstnega orožja le, če je ogrožen obstoj države.

Mednarodni mirovni raziskovalni inštitut v sedežem v Stockholmu (Sipri) pa je sredi junija opozoril, da bi se lahko prvič po koncu hladne vojne število jedrskih konic po svetu povečalo. Zdi se, da je nevarnost uporabe jedrskega orožja večja kot kadarkoli po koncu hladne vojne, je ob objavi poročila svaril direktor inštituta Dan Smith.

V začetku letošnjega leta je imelo devet jedrskih držav - Rusija, ZDA, Združeno kraljestvo, Francija, Kitajska, Indija, Pakistan, Izrael in Severna Koreja - 12.705 jedrskih bojnih glav.

EMD je ugotovil, da so Newyorčani od vseh groženj najmanj pripravljeni ravno na možnost jedrskega napada.

