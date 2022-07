V zadnjih dneh v Iranu aretirali tri filmske režiserje

Konec minulega tedna z zlatim medvedom nagrajenega Mohamada Rasulofa in Mostafo Al Ahmada, v ponedeljek pa se jima je pridružil še eden najvidnejših iranskih filmskih ustvarjalcev Jafar Panahi

Jafar Panahi

© Flickr

V Iranu so v zadnjih dneh aretirali tri režiserje: konec minulega tedna z zlatim medvedom nagrajenega Mohamada Rasulofa in Mostafo Al Ahmada, v ponedeljek pa se jima je pridružil še eden najvidnejših iranskih filmskih ustvarjalcev Jafar Panahi, ki je po pisanju tujih agencij na tožilstvo prišel poizvedovat, zakaj sta kolega zaprta.

Rassulof naj bi skupaj z Mostafo Al-Ahmadom s pozivom proti oblasti ogrožal javni red in sodeloval z nasprotniki režima, je po poročanju državne tiskovne agencije IRNA sporočil pravosodni organ.

V ozadju naj bi bil poziv proti nasilju oziroma protesti, ki so se sprožili po zrušitvi nakupovalnega središča v Abadabu na jugozahodu Irana maja letos, v kateri je umrlo več kot 40 ljudi. Tem so sledili protesti proti režimu v Abadanu, ki so jih policija in varnostne sile nasilno zatrle. S pozivom, ki sta ga na družbenih omrežjih sprožila Rassulof in Al-Ahmad, z besedami "odložite orožje" je več kot 70 posameznikov iz iranske filmske industrije zahtevalo ustavitev policijskega nasilja.

49-letni Rassulof, ki je leta 2020 na Berlinalu prejel zlatega medveda za film Zlo ne obstaja, v državi velja za disidentskega filmskega ustvarjalca. Kljub dolgoletni prepovedi dela snema filme. Živi izmenično v Teheranu in Hamburgu.

Podobno usodo deli tudi 62-letni Jafar Panahi. Večkrat nagrajeni režiser je v preteklosti posnel več filmov kljub prepovedi v Iranu, zaradi česar je zapustil državo. Njegov film Taksi je leta 2015 prejel zlatega medveda na berlinskem filmskem festivalu.

Po aretaciji konec tedna je režiser skupaj z več 100 filmskim ustvarjalci na spletu izrazil solidarnost z Rassulofom in Al-Ahmadom.

Na aretacije so se odzvali tudi z evropskih filmskih festivalov. Vodstvo festivala v Cannesu je zahtevalo takojšnjo izpustitev vseh treh režiserjev. V izjavi je zapisalo, da odločno obsoja aretacijo in val represije proti umetnikom v Iranu.

Oglasilo je se je tudi vodstvo Berlinala, ki je sporočilo, da so z žalostjo in ogorčenjem sprejeli novico o aretaciji še enega iranskega filmskega ustvarjalca. "Aretacija Jafarja Panahija je še ena kršitev svobode izražanja in svobode umetnosti," sta zapisala vodstveni par Berlinala Mariette Rissenbeek in Carlo Chatrian. "Iranske oblasti pozivamo, naj nemudoma izpustijo pridržane filmske ustvarjalce," sta zapisala v izjavi.