»Indija bo leta 2023 po številu prebivalcev prehitela Kitajsko«

Svetovno prebivalstvo sicer trenutno beleži najpočasnejšo rast od leta 1950

Po besedah generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa je naraščanje prebivalstva opozorilo na skupno odgovornost skrbi za planet in na "razmislek o tem, kje še vedno ne izpolnjujemo svojih zavez".

Svetovno prebivalstvo bi lahko že letos, natančneje 15. novembra, doseglo osem milijard, razkrivajo najnovejše ocene Združenih narodov v poročilu o svetovnem prebivalstvu. To tudi kaže, da bo Indija leta 2023 prehitela Kitajsko kot najbolj naseljena država na svetu.

Najnovejše projekcije ZN kažejo, da bi lahko svetovno prebivalstvo naraslo na približno 8,5 milijarde leta 2030 in na 9,7 milijarde leta 2050, nato pa bo do 2100 doseglo okoli 10,4 milijarde ljudi, je razvidno iz poročila za leto 2022, objavljenem ob svetovnem dnevu prebivalstva, ki ga obeležujemo 11. julija.

Indija naj bi leta 2023 prehitela Kitajsko kot najbolj naseljena država na svetu, pri čemer bosta obe državi letos šteli po več kot 1,4 milijarde ljudi, še navaja v ponedeljek objavljeno poročilo ZN, ki ob tem opozarja, da bo visoka rodnost ogrozila gospodarsko rast. Indija je imela leta 2011 glede na popis prebivalstva 1,21 milijarde ljudi.

Leta 2021 je povprečna rodnost svetovnega prebivalstva znašala 2,3 rojstva na žensko, pri čemer se je znižala s približno petih rojstev na žensko leta 1950. Pričakovati je, da bo rodnost do leta 2050 še dodatno upadla na 2,1 rojstva na žensko.

Svetovno prebivalstvo sicer trenutno beleži najpočasnejšo rast od leta 1950. Rast je leta 2020 padla pod en odstotek, so še pokazale ocene ZN.

Več kot polovica predvidenega povečanja svetovnega prebivalstva do leta 2050 bo skoncentrirana v osmih državah - Demokratični republiki Kongo, Egiptu, Etiopiji, Indiji, Nigeriji, Pakistanu, Tanzaniji in na Filipinih. Vendar pa se bo v kar 61 državah sveta prebivalstvo med letoma 2022 in 2050 zmanjšalo za en odstotek ali več kot posledica padca rodnosti, še navaja poročilo.

Po besedah generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa je naraščanje prebivalstva opozorilo na skupno odgovornost skrbi za planet in na "razmislek o tem, kje še vedno ne izpolnjujemo svojih zavez".

Združeni narodi so 11. julij za svetovni dan prebivalstva razglasili leta 1989, dve leti po tistem, ko je svetovno prebivalstvo doseglo pet milijard.

