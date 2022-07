Ko lahko telekomunikacijska podjetja preverjajo plačilno sposobnost strank

Na Hrvaškem to omogoča novi zakon

Na Hrvaškem je danes začel veljati novi zakon o elektronskih komunikacijah, ki telekomunikacijskim podjetjem omogoča, da preverijo plačilno sposobnost potrošnikov. S tem želi vlada zmanjšati število dolžnikov in vrednost njihovega dolga, poroča hrvaški časnik Večernji list.

Novi zakon bo telekomunikacijskim podjetjem omočil zbiranje in elektronsko izmenjavo nujnih podatkov o vlagateljih zahtevkov za sklepanje pogodb oziroma potencialnih strankah, in to izključno na podlagi ocene njihove plačilne sposobnosti.

Telekomunikacijska podjetja bodo po vzoru bank vzpostavila tudi poseben register dolžnikov.

Cilj zakona je, da zmanjšajo število dolžnikov in vrednosti njihovega dolga oziroma zmanjšajo skupno število blokiranih dolžnikov v državi. Največ izvršb se zgodi prav zaradi postopkov, ki jih vložijo operaterji elektronskih komunikacij, so za Večernji list pojasnili na hrvaškem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo.

Po novem zakonu bodo teleoperaterji lahko izmenjevali podatke o uporabnikih, glavno vlogo v tem procesu pa bo imela hrvaška finančna agencija Fina, ki bo kot posrednik morala pripraviti tudi pravilnik o izmenjavi podatkov.