Kdo so kandidati za naslednika Borisa Johnsona?

Za položaj britanskega premierja in vodje britanske konservativne stranke se bo potegovalo osem kandidatov

Boris Johnson

© Andrew Parsons / No 10 Downing Street

Za položaj britanskega premierja in vodje britanske konservativne stranke, ki ga je nedavno zapustil Boris Johnson, se bo potegovalo osem kandidatov, so sporočili iz stranke. Na seznamu je več sedanjih in nekdanjih ministrov, za favorita pa velja nekdanji finančni minister Rishi Sunak.

Poleg Sunaka so na seznamu kandidatov za Johnsonovega naslednika ali naslednico še zunanja ministrica Liz Truss, nekdanja ministrica za obrambo Penny Mordaunt, nekdanji zunanji minister Jeremy Hunt, državna tožilka Suella Braverman, poslanec Tom Tugendhat in nekdanja ministrica za enakost Kemi Badenoch, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vsi našteti so dobili podporo več kot 20 poslancev, kar je bil minimalni pogoj za vstop v tekmo za položaj predsednika konservativne stranke in s tem premierja Združenega kraljestva. V prvem krogu glasovanja znotraj stranke, ki bo potekal v sredo, bo vsaj eden od osmih kandidatov izpadel iz tekme, saj morajo kandidati za napredovanje v naslednji krog zbrati vsaj 30 glasov.

Kandidaturo so sicer pred tem najavili tudi minister za promet Grant Shapps, finančni minister Nadhim Zahawi in novi državni sekretar na zunanjem ministrstvu Rehman Chishti, vendar so se na koncu umaknili ali pa niso zbrali dovolj podpore med poslanci.

Svojo kandidaturo je umaknil tudi nekdanji zdravstveni minister Sajid Javid, ki je skupaj s Sunakom s svojim odstopom prejšnji teden sprožil val odstopov v Johnsonovi vladi, zaradi česar je bil slednji naposled primoran odstopiti s položaja vodje konservativne stranke in predsednika vlade.

Johnson sicer ostaja na Downing Streetu kot predsednik vlade, dokler se v volilni tekmi znotraj konservativne stranke ne bo našel njegov naslednik ali naslednica. Rezultat bo znan 5. septembra.

Sunak, ki je bil v začetku leta 2020 imenovan za finančnega ministra, ravno ko je izbruhnila pandemija novega koronavirusa, je po navedbah AFP prvi favorit, čeprav je dejal, da med kampanjo ne namerava kritizirati Johnsona. Zagotovil si je tudi podporo ministra za promet Granta Shappsa in ministra za pravosodje Dominica Raaba.

Sunak, ki bi v primeru uspeha postal prvi premier Velike Britanije hindujskega rodu, je dejal, da ima pripravljen načrt za vodenje države v trenutnih težkih gospodarskih časih, zlasti zaradi naraščajočih življenjskih stroškov.

Prvi krog glasovanja bo potekal v sredo, drugi pa v četrtek. Ta glasovanja bodo potekala, dokler ne ostaneta le dva kandidata. V drugi fazi bo nato zmagovalca na tajnem glasovanju izbiralo več deset tisoč članov stranke. Zmagovalec, ki bo razglašen v začetku septembra, bo postal tako novi vodja stranke kot premier Velike Britanije.

