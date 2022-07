Musk: »Trump naj raje odjadra proti sončnemu zahodu«

Ustanovitelj podjetja Tesla Elon Musk je nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu odsvetoval ponovno kandidaturo za predsedniški položaj

Donald Trump

© Flickr

Ustanovitelj podjetja Tesla Elon Musk je v več objavah na Twitterju bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu priporočil, naj raje "odjadra proti sončnemu zahodu", namesto da bi se znova podal v predsedniško tekmo. Glede na anketo časnika New York Times je podobnega mnenja tudi vse več republikanskih volivcev.

Musk je s tem vrnil žogico Trumpu, ki je ustanovitelja Tesle nedavno označil za nakladača, ker je odstopil od nameravanega prevzema družbenega omrežja Twitter. Musk mu je sedaj vrnil z mnenjem, da bi demokrata Joeja Bidna na volitvah 2024 veliko lažje ugnal guverner Floride Ron DeSantis.

Ob tem je zapisal tudi, da je Trump trenutno star 76 let, ob koncu morebitnega novega predsedniškega mandata pa bi imel 82 let, kar je po Muskovem prepričanju preveč za vodenje česarkoli, kaj šele države, kot so ZDA.

Prav tako je menil, da Trump v politiko enostavno prinaša preveč drame. Vendar pa 51-letni podjetnik zatrjuje, da osebno Trumpa ne sovraži, demokrate pa je ob tem celo pozval, naj nehajo napadati nekdanjega predsednika.

Musk je junija dejal, da so se mu demokrati zamerili in bo poslej podpiral republikance. Predsednik ZDA Joe Biden, ki želi ljudi Muskovega kova izdatneje obdavčiti, je na njegove kritike odgovoril tako, da mu je zaželel veliko sreče na poti na luno. Musk je namreč ustanovil tudi vesoljsko podjetje Space-X, njegova želja pa je med drugim selitev človeštva na Mars.

Musk pa ni edini, ki si Trumpa ne želi več videti v Beli hiši. Glede na najnovejšo anketo časnika New York Times enako meni tudi vse več republikancev. V hipotetičnem dvoboju republikanskih kandidatov za predsedniško nominacijo bi sicer 49 odstotkov republikanskih volivcev še vedno izbralo Trumpa, medtem ko DeSantisa podpira le 25 odstotkov anketirancev.

Med republikanci, ki so mlajši od 35 let, pa Trumpa ne podpira 64 odstotkov anketirancev. Izobraženi republikanci ga zavračajo 65-odstotno. To sta kategoriji, ki prispevata največ denarja za politične kandidate. DeSantis v hipotetičnem dvoboju s Trumpom sicer še vedno zaostaja tudi pri omenjenih dveh skupinah.

Vendar pa imajo republikanci s Trumpom še vedno velik problem pri splošnih volitvah. Biden, katerega popularnost je trenutno med Američani na psu, saj jih le nekaj nad 33 odstotkov odobrava njegovo delo v vlogi predsednika, bi Trumpa še vedno ugnal s 44 proti 41 odstotkom.

