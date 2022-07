»To je dogodek, ki se zgodi enkrat v življenju«

Trumpov svetovalec za nacionalno varnost priznal, da je pomagal načrtovati državne udare

Nekdanji ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton

© Gage Skidmore / Flickr

Nekdanji ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je v torek na televiziji priznal, da je pomagal pri načrtovanju državnih udarov v drugih državah, obenem pa zatrdil, da napad na zvezni kongres v Washingtonu 6. januarja lani ni bil poskus državnega udara, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Napad na zvezni kongres je bil rezultat takratnega predsednika Donalda Trumpa, ki se je samo potikal od ene ideje do druge", je Bolton povedal za CNN. "Kot nekdo, ki je pomagal pri načrtovanju državnih udarov, ne tukaj, ampak drugje, to zahteva veliko dela," je še dodal.

Bolton, ki je bil Trumpov svetovalec za nacionalno varnost med letoma 2018 in 2019, ni navedel, katere vlade je pomagal strmoglaviti, vendar se je v času svojega mandata zavzemal zlasti za ameriško vojaško posredovanje v Venezueli.

Med njegovim mandatom Bela hiša tudi ni priznala venezuelskega predsednika Nicolasa Madura kot legitimnega voditelja države in je namesto njega za predsednika te južnoameriške države priznala njegovega nasprotnika Juana Guaidoja.

Bolton je poudaril, da 6. januar ni bil napad na ameriško demokracijo. "To je bil Donald Trump, ki skrbi za Donalda Trumpa. To je dogodek, ki se zgodi enkrat v življenju," je dejal in pri tem potrdil, da je Trump vendarle sprožil napad na Kapitolu, toda ne zato, da bi zrušil ustavo, temveč zato, da bi pridobil več časa in poskusil vplivati na rezultat volitev.

Bolton je v času treh republikanskih vlad, začenši z vlado Ronalda Reagana v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, deloval zlasti v pravosodnem in zunanjem ministrstvu. V času vladavine Georgea Busha mlajšega pa je bil veleposlanik ZDA pri Združenih narodih.

Neomajno se je zavzemal za ameriško invazijo na Irak ter podpiral ideje o vojaških napadih na Iran in Severno Korejo. Zaradi intervencionističnega pristopa k zunanji politiki je bil večkrat v sporu s Trumpom, ki ga je nato leta 2019 odpustil.

Njegove pripombe o napadu na zvezni kongres 6. januarja prihajajo v času, ko si odbor za preiskavo prizadeva ugotoviti, kakšno vlogo so igrali Trump in njegovi sodelavci pri načrtovanju ali spodbujanju nasilnega upora, v katerem je umrlo najmanj pet ljudi, 140 policistov pa je bilo ranjenih.

