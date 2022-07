Masleša ni kršil kodeksa sodniške etike

Spletni portal Siol.net, ki je pred meseci pisal, da naj Branko Masleša ne bi imel ustrezne pravne izobrazbe, ni bil uspešen s prijavo etični komisiji

Vrhovni sodnik Branko Masleša

Vrhovni sodnik Branko Masleša z napovedjo, da bo sprožil tožbe proti posameznikom, ki bodo širili neresnične navedbe o njegovi izobrazbi, po mnenju komisije za etiko in integriteto pri Sodnem svetu ni kršil kodeksa sodniške etike. Kot je pojasnila komisija, ustavna pravica do sodnega varstva namreč velja tudi za sodnike, poroča današnji Dnevnik.

Spletni portal Siol.net, eden od medijev, ki so pred meseci pisali, da naj Masleša ne bi imel ustrezne pravne izobrazbe, tako ni bil uspešen s prijavo etični komisiji.

Prijavili so ga, ker so njegovo napoved tožbe razumeli kot grožnjo in ustrahovanje novinarjev. Etična komisija pa je odgovorila, da se je imel "sodnik, ki zase ve, da ima pogoje za opravljanje sodniške funkcije, pravico odzvati, da bi ustavil širjenje - za njegov ugled in ugled sodstva - škodljivih posledic", povzema Dnevnik.

Etična komisija

Prijava se je nanašala na objavo na Twitter računu vrhovnega sodišča 6. decembra lani. V njej je pisalo, da je glede na zakonsko predpisan postopek presoje izpolnjevanje pogojev za zasedbo sodniškega mesta vprašanje obstoja diplom sodnikov odvečno ter da bo Masleša glede zapisanih neresnic vložil tožbo, znesek odškodnine pa nakazal v dobrodelne namene.

Sodni svet je že 16. decembra na seji obravnaval novinarsko vprašanje o omenjeni objavi na Twitter računu vrhovnega sodišča ter takšen način komunikacije sodne uprave vrhovnega sodišča ocenil kot neustrezen in neprimeren.