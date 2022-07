Poslanci jutri o noveli zakona o RTV Slovenija, s katerim bi javni zavod zaščitili pred politiko

Po predlogu vladne novele zakona o RTV bi vodenje, upravljanje in nadzor namesto zdajšnjemu programskemu in nadzornemu svetu zavoda prepustili enotnemu svetu RTV. Med njegovimi 17 člani ne bi bilo niti enega, ki bi ga imenoval Državni zbor oziroma politične stranke.

Protest za depolitizacijo RTV Slovenija

© Gašper Lešnik

DZ bo predlog novele zakona o RTV Slovenija, s katerim bi depolitizirali javni zavod, obravnaval na izredni seji v četrtek, je danes sklenil kolegij predsednice DZ. Na isti seji bodo po današnji odločitvi kolegija predsednice DZ obravnavali tudi predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o noveli zakona o nalezljivih boleznih.

Omenjena izredna seja bo sledila izredni seji, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih v zdravstvu.

Po predlogu vladne novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) bi vodenje, upravljanje in nadzor namesto zdajšnjemu programskemu in nadzornemu svetu zavoda prepustili enotnemu svetu RTVS. Med njegovimi 17 člani ne bi bilo niti enega, ki bi ga imenoval DZ.

Zaposleni bodo iz svojih vrst izbrali šest članov, preostalih 11 članov pa bodo na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, varuh človekovih pravic in nacionalni svet invalidskih organizacij.

Kot posvetovalno telo sveta predlog uvaja petčlanski finančni odbor. Javni zavod bi po predlogu vodila uprava, ne več generalni direktor.

Predlog sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o noveli zakona o nalezljivih boleznih pa so vložili v koaliciji. Po njihovem mnenju novela sodi med izjeme, navedene v 90. členu ustave. V skladu z njim predmet zakonodajnega referenduma ne more biti zakon, ki odpravlja protiustavnost.

Omenjena novela namreč odpravlja neustavnost, ki jo je junija lani ugotovilo ustavno sodišče. Po njegovi ugotovitvi je v neskladju z ustavo del zakona, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje. Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki v tistem delu, v katerem so bili sprejeti na tej podlagi.