Hrvaška vlada bi predsedniku odvzela del vojaških pooblastil

Predlagane spremembe bodo privedle do novega obračuna med predsednikom Zoranom Milanovićem, premierjem Andrejem Plenkovićem in obrambnim ministrom Mariem Banožićem

Hrvaško ministrstvo za obrambo načrtuje spremembe treh ključnih zakonov o vojski, s katerimi bi odvzelo nekatera pooblastila predsedniku države, razkriva hrvaški časnik Jutarnji list. Predlagane spremembe bodo privedle do novega obračuna med predsednikom Zoranom Milanovićem, premierjem Andrejem Plenkovićem in obrambnim ministrom Mariem Banožićem.

Ministrstvo za obrambo bo jeseni odprlo javno razpravo o spremembah zakona o obrambi, zakona o službi v oboroženih silah in zakona o pravicah iz pokojninskega zavarovanja delujočih vojnih oseb, policijskih uslužbencev in pooblaščenih uradnih oseb.

V času miru bi vojski po novem predlogu poveljeval obrambni minister, predsednik pa bi izgubil tudi pooblastila za upokojevanje generalov.

Vlada naj bi s spremembami zakonov želela rešiti nekatere nejasnosti oziroma natančneje definirala poveljevanje oboroženim silam ter jasno zapisala, da poveljnik generalnega štaba ukaze in druge odločitve v času miru sprejema od ministra za obrambo.

Vsi hrvaški predsedniki so se doslej namreč sklicevali na ustavo, v kateri piše, da je vrhovni poveljnik oboroženih sil predsednik republike, ter so tako sklepali, da vojski poveljujejo v vojni in v miru.

V ustavi piše, da poveljevanje hrvaškim oboroženim silam določata ustava in zakon. Zakon o obrambi določa, da predsednik republike v miru daje ukaze samo v primeru, ko vojska prečka državno mejo, in to na podlagi parlamentarnih odločitev, ki jih sprejme sabor na predlog vlade.

Druga velika sprememba, ki jo bo predlagalo ministrstvo za obrambo, je, da vrhovni poveljnik ne bi več imel pravice do upokojevanja delujočih vojnih oseb, ampak bi bila to pravica ministrstva za obrambo. S tem bi predsedniku odvzeli enega od vzvodov za kadrovanje v vojski.

V zakonu o pravicah iz pokojninskega zavarovanja delujočih vojaških oseb, policijskih uslužbencev in pooblaščenih uradnih oseb zdaj piše, da se na podlagi odločitve vrhovnega poveljnika delujoči vojni osebi zaradi osebnih zaslug ali drugega pomembnega razloga lahko konča vojaška služba s pravico do starostne pokojnine, in to pred izpolnitvijo pogojev, ki jih določa zakon o pokojninskem zavarovanju.

Predlagane spremembe bodo nedvomno privedle do novega obračuna med Milanovićem, Plenkovićem in Banožićem, še piše Jutranji list.

Plenković in Banožić sta spremembe zakona o obrambi napovedovala že maja, Milanović pa je njuno idejo takrat označil za protiustavno in jo ocenil kot poskus zmanjšanja predsedniških pooblastil.