Severna Koreja naj bi priznala neodvisnost proruskih republik

Prejšnji mesec je enako storila Sirija. V Kijevu pa so ob tem že oznanili prekinitev diplomatskih vezi s Severno Korejo.

Severnokorejski predsednik Kim Jong Un in ruski predsednik Vladimir Putin na srečanju leta 2019

© www.kremlin.ru / Alexei Nikolsky

Severna Koreja je po navedbah predstavnikov samooklicanih proruskih ljudskih republik Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine priznala njuno samostojnost, potem ko je prejšnji mesec enako storila Sirija. V Kijevu so ob tem že oznanili prekinitev diplomatskih vezi s Severno Korejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je v izjavi obsodilo odločitev Severne Koreje, da prizna samostojnost samooklicanih ljudskih republik Lugansk in Doneck, katerih ozemlje je Kijev označil za "začasno zasedeno s strani Rusije".

"V odgovor na to potezo Ukrajina sporoča, da prekinja diplomatske odnose z Demokratično ljudsko republiko Korejo," je bilo zapisano v izjavi ministrstva. "Rusija v svetu nima več zaveznikov, razen držav, ki so od nje finančno in politično odvisne," je po navedbah AFP ob tem dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba.

"Rusija v svetu nima več zaveznikov, razen držav, ki so od nje finančno in politično odvisne."



Dmitro Kuleba,

ukrajinski zunanji minister

Predstavništvo proruskih separatistov v Moskvi je na Telegramu objavilo fotografijo, na kateri je njihova odposlanka Olga Makejeva, ki naj bi po lastnih besedah od severnokorejskega veleposlanika Sin Hong-Chola prejela pismo o priznanju samostojnosti. V Pjongjangu tega še niso komentirali.

Separatisti samooklicane republike Doneck so v torek odprli tudi "veleposlaništvo" v Moskvi in takrat povedali, da se pogovarjajo s Severno Korejo o morebitnem priznanju. Predstavniki separatistov v obeh regijah že dolgo trdijo, da si želijo, da bi se njihove regije sčasoma pridružile Rusiji.

Rusija je samooklicani ljudski republiki uradno priznala tik pred začetkom invazije na Ukrajino 24. februarja.

Ow4-0gALDmU