Ko odide nerazsvetljeni absolutist

Johnson, Trump in Janša so odšli, toda za sabo so pustili razklane nacije, toksično ozračje in mračne spomenike svoji vladavini

Kateri je impersonator in kateri original? Srečanje britanskega premierja v odstopu Borisa Johnsona in nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa med vrhom G7 v francoskem Biarritzu avgusta 2019.

© Profimedia

Britanskega premiera Borisa Johnsona ni več. In kot smo videli, so si vsi oddahnili. Toda potrebovali so ga – da je izpeljal brexit. Obljubil je, da bo Britanijo odpeljal iz Evropske unije. Pa naj stane, kar hoče! Ponovni referendum o britanskem članstvu v Evropski uniji ni prišel v poštev. »Do or die,« kot je demagoško ponavljal. Ali mi uspe ali pa crknem! In obljubo je izpolnil. Postal je obraz brexita. Da bi brexit lažje uspel, je med referendumsko kampanjo famozno lagal, da Britanija Bruslju vsak teden plača 350 milijonov funtov, Evropsko unijo je razglašal za Hitlerja (saj je hotel »združeno Evropo«, ne?), britanski parlament pa je celo za nekaj časa antidemokratično in pučistično suspendiral. Človek, ki je komaj čakal, da začne deliti in vladati, je odločal o usodi Velike Britanije in Evropske unije.