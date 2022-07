Depresivni? Ali zgolj žalostni?

Ko že vsako slabo počutje opišemo s psihiatričnimi izrazi, smo pustili na cedilu najbolj ranljive

Z začetkom tega desetletja se je poleg pandemije bolezni covid-19 razširila še ena: pandemija težav v duševnem zdravju. Število izdanih receptov za antidepresive se je po letu 2008 marsikje podvojilo, občutno je narasla stopnja simptomov težav v duševnem zdravju in še vedno raste. Posebej veliko težav je opaziti med mladimi – vsaj v večini razvitega sveta otroci in mladostniki veliko pogosteje poročajo o doživljanju neprijetnih čustev, kot so še pred desetletjem in več. Podatki ustvarjajo vtis, da se je izrazito povečala tudi pojavnost motenj hranjenja, anksioznosti, depresije in bipolarne motnje.