Odobrili uporabo cepiv podjetja Novavax

ZDA bodo kmalu imele v uporabi štiri cepiva proti covidu-19

Doslej se proti covidu-19 še ni cepila približno četrtina Američanov in zdravstveni strokovnjaki upajo, da se bo del takih lažje odločil za cepivo Novavax, ki je izdelano oziroma deluje po starejši in bolj preizkušeni metodi, v nasprotju s cepivi Moderne in Pfizerja na osnovi nukleinskih kislin (mRNK).

© Jernej Furman / Flickr

Uprava za hrano in zdravila (FDA) v ZDA je v sredo dala zeleno luč za uporabo cepiva ameriškega proizvajalca Novavax proti covidu-19 za starejše od 18 let. ZDA bodo tako kmalu po podobni potrditvi s strani Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) imele v uporabi štiri cepiva proti covidu-19.

Trenutno se Američani proti covidu-19 lahko cepijo le s cepivi podjetij Johnson & Johnson, Pfizer in Moderna. Vlada je medtem že odkupila 3,2 milijona odmerkov cepiva Novavax, cepljenje z njim pa se bo predvidoma pričelo avgusta.

Cepivo Novavax je narejeno iz kopij beljakovin, ki sestavljajo prevleko virusa in so za imunski sistem enake dejanskemu virusu. Dodajo mu poživitveno sestavino iz debla južnoameriškega drevesa, ki dodatno spodbudi reakcijo imunskega sistema, so zapisali pri FDA.

Cepivo doslej ni bilo na voljo bolj zaradi težav s proizvodnjo kot pa česa drugega, čeprav je za starejše od 12 let že na voljo v Evropi in drugod po svetu. Potrditev v ZDA prihaja v času, ko število okužb s covidom-19 spet narašča, čeprav pa smrtni primeri temu trendu za zdaj še ne sledijo.

Tudi to cepivo se je izkazalo kot učinkovito pri preprečevanju resnih obolenj, stranski učinki so blagi, obstaja pa majhna verjetnost tveganja srčnega vnetja, podobno kot pri drugih cepivih, so poudarili pri FDA. Učinkovito naj bi bilo tudi proti novim pod-različicam omikrona.

