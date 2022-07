Slab začetek predvolilne kampanje

Vladimir Prebilič se je že z napovedjo kandidature v Medvodah zapletel v spor z zaposlenimi v kabinetu nekdanjega predsednika republike Danila Türka, saj je trdil, da je bil njegov svetovalec, nekdanji člani kabineta pa to odločno zanikajo.

Prebilič, od leta 2010 župan Kočevja in zdaj predsedniški kandidat, je na novinarski konferenci, kjer je uradno napovedal predsedniško kandidaturo, razburil javnost s trditvijo, da je bil od leta 2008 do leta 2011 svetovalec takratnega predsednika republike Danila Türka. Svetoval naj bi mu bil na področju domoljubja in veteranskih organizacij.

Odzvali so se nekdanji uslužbenci v kabinetu predsednika republike in ugovarjali navedbi. Trdijo, da »absolutno ne drži«. Prebilič naj bi bil udeleženec samo dveh dogodkov pri predsedniku Türku, pogovorov o odnosu mladih do institucij demokracije v predsedniški palači 27. januarja 2011 in pogovorov o domoljubju in mladih na Vačah pri Litiji 15. decembra 2009. Trdijo, da zaradi tega še zdaleč ne more veljati za svetovalca.

Prebilič je bil od leta 2007 do 2011 predstojnik katedre za obramboslovje na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, še danes pa tam poučuje kot izredni profesor. V tem obdobju je opravil raziskavo, ki je ugotavljala stopnjo domoljubja mladih v Sloveniji.

Opravili so jo oktobra 2010 med devetošolci in dijaki četrtih letnikov. Ravno zaradi te raziskave je dobil vabilo v predsedniško palačo, kjer je kot razpravljavec poročal o svojih ugotovitvah.

Raziskava je ugotovila, da »mladi najmanj zaupajo političnim strankam, vladi in parlamentu, največ zaupanja pa so izkazali Slovenski vojski, šolstvu in varuhu človekovih pravic. Mladi so v raziskavi menili, da nas kot domoljubne opredelijo spoštljiv odnos do slovenskega jezika, spoštovanje ustave in zakonov ter nesramotenje domovine. Najmanj pomena pa so pripisali razobešanju zastave ob državnih praznikih ter poznavanju demokratičnih institucij slovenske države,« je moč prebrati na spletni strani nekdanjega predsednika Türka.

Na Vačah leta 2009 pa Prebilič ni bil eden izmed razpravljavcev, na prireditvi naj bi bil le navzoč, saj v poročilu o njej na Türkovi spletni strani ni niti omenjen.

Za STA je priznal, da v Türkovem kabinetu res ni bil zaposlen, da je le sodeloval pri projektih na temo mladih. »Morda je bila beseda direktno svetovanje pretirana, ampak sodelovanje je neizbežno dokazano in je obstajalo,« je še dodal.

Uslužbenci Türkovega kabineta nekdanjega predsednika opisujejo kot »zelo angažiranega predsednika, ki je veliko hodil po občinah in se pogovarjal z ljudmi,« imel je tudi veliko okroglih miz o različnih temah, recimo o mladih, dveh izmed teh se je udeležil Prebilič. Po besedah sodelavcev nekdanjega predsednika jih je bilo »ogromno«, to pomeni, da Prebiličev položaj razpravljavca v predsedniški palači ni bil tako redek naziv.

Po njegovi definiciji svetovalca, torej nekoga, s komer se je Türk pogovarjal o aktualnih vprašanjih, ima nekdanji predsednik na stotine svetovalcev po vsej Sloveniji, pa ti tega sploh ne vedo.

Prebiličeve trditve v napovedi kandidature tudi ne moremo razumeti le kot zdrs ali nerodnost, saj je isti podatek naveden v njegovem uradnem življenjepisu, ki je dostopen na spletni strani občine Kočevje. »Največji problem je neresnica. Prebilič je predavatelj na FDV in moral bi biti zgled svojim študentom,« je povzel nekdanji član kabineta.