Podnevi ne manj kot 25 °C

Uravnavanje klimatskih naprav ali državna uprava zmanjšuje porabo energije

© Borut Krajnc

Vlada je prejšnji teden sprejela sklep, da se prostori v stavbah javne uprave med delovnim časom podnevi ne hladijo na temperaturo, nižjo od 25 °C, od 18. do 7. ure zjutraj pa ne na manj kot 28 °C. To pravilo, torej ohladitev na največ 28 °C, velja tudi za konec tedna in za praznike. Objavila je še poziv, naj se prostori organov ne ogrevajo na temperaturo zraka, višjo od 20 °C.