Vzpon in tragična smrt Amy Winehouse

Biografski film o prodorni britanski pevki, ki je umrla v 27. letu starosti

Amy Winehouse

© Wikimedia Commons

Režiserka filma Petdeset odtenkov sive Sam Taylor-Johnson se bo lotila režije biografskega filma o Amy Winehouse. V filmu, naslovljenem po njenem albumu Back to Black, bo prikazan vzpon in tragična smrt pevke, ki je bila režiserkina tesna prijateljica. Film bo posnet po scenariju Matta Greenhalgha, izbira igralcev pa je še v začetni fazi.

Po pisanju britanskega časnika The Guardian film nastaja ob podpori pevkine družine, vključno z njenim očetom Mitchem Winehousom, ki je bil zelo kritičen do z oskarjem nagrajenega dokumentarca Asifa Kapadie Amy iz leta 2015. V intervjuju za Guardian ga je pred leti označil za groznega, oster je bil tudi do svoje upodobitve, češ, da ga je film prikazal v najslabši možni luči.

ODYTPCjTzaQ

"Zdaj pa bomo lahko proslavili izjemno življenje in nadarjenost Amy," je izrazil zadovoljstvo pevkin oče, ki je prepričan, da lahko resnična zgodba o njeni bolezni pomaga številnim, ki se soočajo s podobnimi težavami.

Pevkino življenje je želelo na platno preliti že več filmskih ustvarjalcev, a so vsi poskusi padli v vodo. Med drugim se je obetal tudi film z Noomi Rapace v vlogi Amy, ki se prav tako ni uresničil.

Amy Winehouse je svoj prvi album Frank izdala leta 2003, ki je bil prodan v več kot dveh milijonih izvodov. Sledil je album Back to Black leta 2006, ki ji je prinesel mednarodno slavo in osvojil pet grammyjev. Na njem je med drugim tudi skladba Rehab, ki opisuje njen boj z odvisnostjo.

TJAfLE39ZZ8

Nazadnje je nastopila na festivalu Tuborg v Beogradu 18. junija leta 2011. Koncertu, na katerem je nerazločno izgovarjala besedila ter pozabila imena članov spremljajoče zasedbe, je sledila odpoved evropske turneje. Pevko so 23. julija našli mrtvo na njenem domu v Londonu. Umrla je zaradi zastrupitve z alkoholom, stara 27 let.

_2yCIwmNuLE