Kaj razkriva preiskovalno poročilo o strelskem pohodu v Teksasu

Dva meseca po pokolu na osnovni šoli v ameriški zvezni državi Teksas, v katerem je 18-letni strelec ubil 19 učencev in dve učiteljici, je preiskovalni odbor teksaškega predstavniškega doma pripravil poročilo, ki za neodločen odziv policije krivi sistemske napake. Opozarja, da organi pregona niso postavili življenj žrtev pred lastno varnost.

Organi pregona so storili "sistemske napake in sprejeli zelo slabe odločitve", poročilo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Poročilo o strelskem napadu v mestu Uvalde opozarja na "brezbrižen pristop" organov pregona na kraju dogodka. Čeprav je v šolo prihitelo skoraj 400 policistov, je policija čakala več kot eno uro, preden se je soočila z napadalcem in ga ubila. To je po navedbah poročila "nesprejemljivo dolgo obdobje".

Napake niso bile storjene zaradi pomanjkanja moči, temveč zaradi pomanjkanja vodenja in neučinkovite komunikacije. Več policistov je prizore na prizorišču opisalo kot kaotične in niso vedeli, kdo jim poveljuje.

"Trenutno ne vemo, ali bi lahko policisti s krajšo zamudo rešili več življenj," je med drugim zapisano v poročilu.

18-letni strelec je 24. maja v majhnem teksaškem mestu ubil 19 otrok in dve učiteljici. Napadalec je na otroke in učitelje streljal z avtomatsko puško. Policija je bila zaradi neodločnega posredovanja deležna ostrih kritik, po dogodku pa so večkrat spremenili informacije o poteku dogajanja. Na koncu se je izkazalo, da je policija storilca onesposobila šele približno 75 minut po prihodu.

