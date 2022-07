Omejitev porabe pitne vode

V hrvaški Istri od danes velja omejitev porabe pitne vode prve stopnje

Nadzor upoštevanja omejitev bodo opravljali komunalni redarji in kršitve prijavljali državnemu inšpektoratu. Ta bo kršitelje ukrepov delno ali v celoti izključil iz sistema oskrbe z vodo, vse dokler bodo veljale omejitve.

© pxhere.com

V hrvaški Istri od danes velja omejitev porabe pitne vode prve stopnje. Ukrep prepoveduje pranje vozil, ulic, trgovin in javnih površin ter zasebnih in javnih zelenih površin, pa tudi prhanje na plažah in v kopališčih. Izjema so tržnice in ribarnice. Kazen za kršenje ukrepov je delna ali popolna izključitev iz sistema oskrbe z vodo.

"Pozivam vse, naj varčujejo s pitno vodno, da nam v naslednjem obdobju ne bo treba sprejeti še strožjih omejitev," je v izjavi za javnost dejal istrski župan Boris Miletić. Poudaril je, da vsak lahko privarčuje 10 do 15 odstotkov vode in da večjih padavin v naslednjem mesecu ne pričakujejo.

Ukrep prepoveduje pranje vozil, ulic, trgovin in javnih površin ter zasebnih in javnih zelenih površin, pa tudi prhanje na plažah in v kopališčih.

Omejitev trenutno ne velja za kmete, je pa po besedah župana pomembno "zmanjšati porabo vode v primerjavi z letom 2019, da bi s temi ukrepi lahko mirno pričakali prve padavine".

Hrvaška Istra se je z omejevanjem rabe vode srečala pred desetimi leti, ko so sprejeli podobne ukrepe. Omejitev je takrat vključevala tudi kmete, kar se zdaj še ni zgodilo. Škoda v kmetijstvu je tedaj znašala več sto milijonov kun.

"Pozivam vse, naj varčujejo s pitno vodno, da nam v naslednjem obdobju ne bo treba sprejeti še strožjih omejitev."



Boris Miletić,

istrski župan

"Vsi izvori so v bistveno slabšem stanju, kot so bili leta 2012," je poudaril direktor Istrskega vodovoda Mladen Nežić. Dodal je, da ima večje količine vode trenutno le akumulacijsko jezero Butoniga, zato upajo, da ne bo problemov.

"Vsi izvori so v bistveno slabšem stanju, kot so bili leta 2012."



Mladen Nežić,

direktor Istrskega vodovoda

Nadzor upoštevanja omejitev bodo opravljali komunalni redarji in kršitve prijavljali državnemu inšpektoratu. Ta bo kršitelje ukrepov delno ali v celoti izključil iz sistema oskrbe z vodo, vse dokler bodo veljale omejitve.

tjnucjzVfBc

xR9x5ZABjCE