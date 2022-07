»Gre za vprašanje življenja in smrti za številne ljudi«

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell opozarja, da ruska blokada izvoza žita iz Ukrajine ogroža življenja več deset tisoč ljudi

Josep Borrell

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Ruska blokada izvoza žita iz Ukrajine ogroža življenja več tisoč oziroma več deset tisoč ljudi po svetu, je danes dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. "Gre za vprašanje življenja in smrti za številne ljudi," je poudaril in Rusijo pozval, naj odpravi blokado ukrajinskih pristanišč.

"Najbolj skrb vzbujajoča stvar je pomanjkanje hrane v številnih državah po svetu. Hrane pa ni zato, ker Rusija blokira izvoz ukrajinskega žita," je Borrell povedal ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU v Bruslju, v ospredju katerega je ruska agresija na Ukrajino.

Po njegovih besedah EU dela vse, kar lahko, da bi žito izvozila po drugih poteh, vendar to ni dovolj. Zato upa, da bo ta teden mogoče doseči dogovor, v skladu s katerim bi Rusija odpravila blokado pristanišča v Odesi in drugih ukrajinskih pristanišč. Poudaril je, da ima upanje, da bi to lahko uspelo.

"Življenja več tisoč oziroma več deset tisoč ljudi so odvisna od tega dogovora. To torej ni diplomatska igra, gre za vprašanje življenja in smrti za številne ljudi," je poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik EU.

Dodal je, da mora Rusija odblokirati pristanišča in dovoliti izvoz ukrajinskega žita. "Drugače bomo morali še naprej trditi, da uporablja hrano kot orožje, pri čemer ne razmišlja o življenjih ljudi. To je treba glasno povedati," je še povedal Borrell.

Ruski in ukrajinski pogajalci se bodo ob posredovanju diplomatov Združenih narodov in Turčije znova sestali v sredo v Istanbulu. Po pogovorih pretekli teden so sporočili, da je dogovor blizu, a imata obe strani še določene zahteve, pri katerih vztrajata.