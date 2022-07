Bi Švedska morala Poljski vrniti dragocen dokument, zaplenjen med okupacijo?

Laskijev statut, ki velja za prvo tiskano ilustrirano delo na Poljskem, so Švedi v 17. stoletju zaplenili skupaj z drugimi neprecenljivimi zakladi poljske kulture

Na Švedskem je eden od tamkajšnjih socialdemokratskih poslancev predlagal, da bi Švedska morala Poljski vrniti dragocen dokument iz leta 1506, Laskijev statut, ki so ga Švedi zaplenili stoletje kasneje med pohodom na Poljsko in okupacijo Republike obeh narodov, ki je združevala kraljevino Poljsko in Veliko litovsko kneževino.

Laskijev statut je bila prva kodifikacija prava, objavljena v kraljevini Poljski. Sestavil ga je kancler in primas Jan Laski in v njem zbral skoraj vso zakonodajo, ki se je pred tem pojavila na Poljskem. Velja za prvo tiskano ilustrirano delo na Poljskem. Statut je bil leta 2016 dodan na Unescov register svetovnega spomina.

Pobudo za vrnitev statuta je podal švedski poslanec Björn Söder. Na švedskem zunanjem ministrstvu so za poljsko tiskovno agencijo PAP napovedali, da bodo na njegovo pobudo odgovorili do 26. julija.

Poslanec Söder je namreč na švedsko zunanjo ministrico Ann Linde naslovil pobudo za začetek postopka vrnitve Laskijevega statuta Poljski zaradi pomena, ki ga ima dokument za Poljsko, in v zahvalo za ravnanje Poljske v prid švedske varnosti.

Poljski parlament je bil namreč med prvimi v Evropi, ki je ratificiral članstvo Švedske in Finske v Natu.

Söder je poleg tega v pobudi zapisal, da obstajata samo dva izvoda Laskijevega statuta, eden v Varšavi in drugi na Švedskem, "potem, ko so ga Švedi v 17. stoletju zaplenili skupaj z drugimi neprecenljivimi zakladi poljske kulture".