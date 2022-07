»Glede na trenutne razmere je nemogoče, da bi nadaljevali z našim poslovanjem v Rusiji«

Švedska trgovska veriga H&M je naslednje podjetje, ki se je odločilo dokončno zapustiti ruski trg

Švedski trgovec Hennes & Mauritz (H&M) je naslednje podjetje, ki se je odločilo dokončno zapustiti ruski trg. Potem ko je v luči moskovske invazije na Ukrajino marca začasno zaustavilo prodajo svojih izdelkov v Rusiji, je podjetje danes sporočilo, da bo dokončno prenehalo poslovati v tej državi.

"Po tehtnem premisleku smo ugotovili, da je glede na trenutne razmere nemogoče, da bi nadaljevali z našim poslovanjem v Rusiji," je v izjavi dejala izvršna direktorica skupine Helena Helmersson.

Helena Helmersson,

izvršna direktorica H&M

Ob tem je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodala, da so zelo žalostni zaradi vpliva, ki ga bo ta odločitev imela na njihove zaposlene, katerim so zelo hvaležni za trdo delo in predanost.

H&M, ki je bil na ruskem trgu prisoten od leta 2019, je sporočil še, da bo v okviru izstopa iz države ponovno odprl trgovine le še do razprodaje vseh zalog.

Družba pričakuje, da jo bo umik z ruskega trga stal okoli dve milijardi švedskih kron (189 milijonov evrov), pri čemer naj bi približno milijarda kron vplivala na denarni tok.

Med podjetji, ki so že zapustila ruski trg, so tudi švedski pohištveni velikan Ikea, ameriška veriga restavracij s hitro prehrano McDonald's, ameriški proizvajalec športne opreme Nike, francoski proizvajalec pnevmatik Michelin in še več kot 100 drugih zahodnih družb.

"Končni znesek bo kot enkratni strošek vključen v poslovne rezultate letošnjega tretjega četrtletja," so zapisali v družbi.

Odkar so ruski vojaki konec februarja začeli vojaško invazijo na Ukrajino, je več sto zahodnih podjetij zapustilo Rusijo, nekatera začasno, druga pa že dokončno. Med slednjimi so tudi švedski pohištveni velikan Ikea, ameriška veriga restavracij s hitro prehrano McDonald's, ameriški proizvajalec športne opreme Nike in francoski proizvajalec pnevmatik Michelin.

