Vučić: »Jasenovac je za Srbe očitno prepovedan«

Za obisk Jasenovca je uradno zaprosili kabinet predsednika Hrvaške že septembra lani

Srbski predsednik Alaksandar Vučić

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po odločitvi Hrvaške, da mu prepreči zasebni obisk nekdanjega koncentracijskega taborišča Jasenovac, dejal, da je Hrvaško zaprosil za obisk že dvakrat, a da je Jasenovac za Srbe očitno prepovedan. V Zagrebu menijo, da ni izbral pravega načina, s čimer se strinja tudi nekdanji srbski predsednik Boris Tadić.

Vučić je v izjavi za javnost v ponedeljek pojasnil, da so za obisk Jasenovca uradno zaprosili kabinet predsednika Hrvaške že septembra lani. "Večkrat, posredno in neposredno, so nas prosili, naj prestavimo obisk zaradi notranjepolitičnih razmer. Tega nismo razkrili v javnosti, ker se s partnerji tako rešujejo stvari," je dejal.

Dodal je, da so za obisk ponovno zaprosili marca letos, a so tudi takrat dobili odgovor, "da obisk v tem trenutku ni dobrodošel".

Tretjič je Vučić o tem, da namerava obiskati Jasenovac, obvestil Milorada Pupovca, predsednika stranke SDSS, ki zastopa interese srbske manjšine na Hrvaškem. Pupovcu je dejal, naj, če želi, o tem obvesti tudi kabinet predsednika vlade. "Rekel sem Pupovcu, da bomo šli in prišli v Jasenovac in da bo z nami morda prišla ena kamera ter da bomo obvestili javnost, da smo to storili," je pojasnil.

"Jasenovac je po pošastnosti najhujše taborišče v zasužnjeni Evropi. To taborišče ni bilo nikoli osvobojeno," je izjavil Vučić in dodal, da se je izkazalo, da je "hotel v prepovedano mesto ali pa so Srbi lahko šli tja samo od leta 1941 do 1945".

"Mi smo na evropski poti, računamo, da je svoboda gibanja najvišja evropska svoboda," je še dejal in ocenil, da odnosi s Hrvaško niso bili nikoli slabši. "Nekega dne bomo imeli boljše odnose s Hrvaško, slabših pa ne, ker ne morejo biti slabši," je sklenil.

Odločitev Hrvaške, da Vučiću prepreči obisk v Jasenovcu, je v ponedeljek na tiskovni konferenci po seji širšega predsedstva vladajoče stranke HDZ komentiral tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Dejal je, da Hrvaški takšen obisk v tem trenutku ne ustreza oziroma za to ni pravi čas, kar so sporočili tudi Srbiji.

"Neuradno smo izvedeli, da želi priti v nedeljo. Rekli smo, da ni pravi trenutek niti pravi način," je pojasnil in poudaril, da se je o vsakem obisku, ki ima lahko politične posledice, treba pazljivo dogovarjati. "To ni zasebni obisk, to je nekaj povsem drugega," je izpostavil in dodal, da se tudi hrvaški predstavniki ne sprehajajo po Srbiji brez razloga, ampak dobijo potni nalog, v katerem je opisan namen njihovega obiska.

Hrvaška nasprotuje revizionizmu v nekaterih delih Zahodnega Balkana, ki bi lahko destabilizirali regijo, pa je v ponedeljek v Bruslju izjavil hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman po sestanku zunanjih ministrov držav članic EU.

"Nismo mogli verjeti, da je preprečitev tega obiska ustvarila takšno histerijo in nervozo v Srbiji," je dejal in pojasnil, da je z revizionizmom med drugim mislil na izjavo srbskega notranjega ministra Aleksandra Vulina, da je Zahodni Balkan lahko stabilen samo, če vsi Srbi živijo v eni državi.

Grlić Radman je ponovil tudi, da Vučić svojega poskusa prihoda v Jasenovac ni javil na primeren način, po uradnih kanalih. "Treba je razumeti, da Vučić prihaja iz države, ki je bila v začetku 90. let agresor, da je varovana oseba in da je to zaradi tega zelo občutljivo vprašanje, o katerem se je treba dobro pogovoriti, da bi se lahko organiziral obisk," je še pojasnil.

Da Vučić ni izbral primernega načina in da šlo za provokacijo, pa meni tudi nekdanji srbski predsednik in vodja stranke SDS Boris Tadić. Tadić je v intervjuju za srbski portal Nova.rs dejal, da bi predsednik Srbije moral obvestiti hrvaško vlado o svojih načrtih, to, kar se je zgodilo, pa je samo "kvazipatriotska predstava", s pomočjo katere na nevaren način trguje z nacionalnimi čustvi.

