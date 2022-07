FOTOGALERIJA: Požar na goriškem Krasu pod nadzorom

Požar je v nedeljo dopoldne zagorel na območju med Renškim vrhom in naseljem Temnica

Požar je v ponedeljek gasilo več kot 400 gasilcev iz več slovenskih gasilskih regij, na pomoč jim je prišlo tudi pet helikopterjev, med njimi dva iz sosednje italijanske dežele Furlanije-Julijske krajine.

© Luka Dakskobler

Z goriškega dela Krasa, kjer so od nedelje gasili obsežen požar, prihajajo spodbudne novice. Po besedah nočnega vodje intervencije Stanka Močnika je situacija na obsežnem požarišču povsem pod nadzorom, so zjutraj sporočili z regijskega štaba Civil ne zaščite za severno Primorsko.

Kot so zapisali, je bila minula noč za številne gasilce bistveno manj stresna kot prejšnja. Nekaj manjših posameznih žarišč je sicer še bilo, a so gasilci s takojšnjimi akcijami preprečili morebitne nove izbruhe ognja. Ob tem jim je bila v veliko pomoč tudi narava, saj je veter povsem "obnemogel".

"Vsi lahko le upamo, da je najhujše mimo," so še zapisali v regijskem štabu Civilne zaščite za severno Primorsko. Ob tem pa so opozorili, da je pred gasilci še veliko dela na terenu in seveda pozornega spremljanja stanja na skoraj 400 hektarih, ki jih je zajel požar.

Požar, ki je v nedeljo dopoldne izbruhnil na območju med Renškim vrhom in naseljem Temnica, se je v noči na ponedeljek zaradi močne burje širil proti vasi Lokvica, a ga je gasilcem le uspelo zaustaviti dobre pol kilometra pred prvimi hišami.

Požar je v ponedeljek gasilo več kot 400 gasilcev iz več slovenskih gasilskih regij, na pomoč jim je prišlo tudi pet helikopterjev, med njimi dva iz sosednje italijanske dežele Furlanije-Julijske krajine. Pomoč iz zraka je bila več kot dobrodošla, saj je na območju veliko neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne.

Danes bosta poveljniško mesto akcije gašenja požara na Krasu obiskala tudi predsednik republike Borut Pahor in poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Več fotografij v fotogaleriji Luke Dakskoblerja spodaj.