Katera evropska država je naročila 1,5 milijona odmerkov cepiva proti opičjim kozam?

Dansko podjetje Bavarian Nordic, ki edino proizvaja licenčno cepivo proti opičjim kozam, je sporočilo, da je "neimenovana evropska država" naročila 1,5 milijona odmerkov cepiva

Dansko podjetje Bavarian Nordic, ki edino proizvaja licenčno cepivo proti opičjim kozam, je danes sporočilo, da je "neimenovana evropska država" naročila 1,5 milijona odmerkov cepiva. Prejšnji teden pa so javnost obvestili o naročilu dodatnih 2,5 milijona odmerkov za ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri podjetju Bavarian Nordic so povedali še, da se bodo v skladu s sklenjeno pogodbo dobave v nerazkrito državo začele letos, večina odmerkov pa bo dobavljena v letu 2023. Cepivo se v Evropi trži pod imenom Imvanex, v ZDA pa pod imenom Jynneos.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem pozvala k "intenzivnim prizadevanjem" v boju proti bolezni, saj število primerov narašča, zlasti na zahodu Evrope.

Evropska komisija je v ponedeljek sporočila, da je od podjetja Bavarian Nordic kupila 54.530 dodatnih odmerkov cepiva proti opičjim kozam, evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides pa je ob tem izrazila zaskrbljenost glede vse večjega števila okužb v EU.

Strokovni odbor WHO se je sicer konec junija odločil, da opičje koze ne predstavljajo grožnje svetovnemu javnemu zdravju (PHEIC), kar je najvišja stopnja alarma, ki ga lahko izda WHO. Za 21. julij je nato bilo sklicano novo zasedanje odbora, ki bo ponovno odločal o tem vprašanju.

Od začetka maja so se po podatkih WHO okužbe v povečanem obsegu pričele širiti zunaj Zahodne in Srednje Afrike, kjer je bolezen endemična. Opičje koze, virusna okužba, ki je podobna črnim kozam in je bila pri ljudeh prvič odkrita leta 1970, so manj nevarne in nalezljive kot črne koze, ki so bile izkoreninjene leta 1980.

