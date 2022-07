WHO: »Če bodo zdravstveni organi ukrepali takoj, lahko pomagajo zmanjšati pričakovane motnje«

Direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)za Evropo opozarja, da se nahajamo v zelo podobni situaciji kot lansko leto

Po podatkih evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se je v zadnjih šestih tednih število primerov okužb z novim koronavirusom v regiji potrojilo, kar kaže na velik izziv, ki zdravstvene sisteme po Evropi čaka v prihodnjih mesecih, so danes sporočili iz WHO.

WHO ob tem države poziva, naj ukrepajo takoj in nemudoma odpravijo pomanjkljivosti pri spremljanju pandemije ter pri odzivanju nanjo, da bi se izognili smrtnim primerom, ki jih je mogoče preprečiti, in hudim motnjam v zdravstvenih sistemih.

"Z naraščanjem števila primerov okužb se povečuje tudi število hospitalizacij, ki se bo v jesenskih in zimskih mesecih še dodatno povečalo, saj se ponovno odpirajo šole, ljudje se vračajo z dopustov, z nastopom hladnejšega vremena pa se druženje preseli v zaprte prostore," opozarja WHO.

Direktor WHO za Evropo Hans Henri P. Kluge je dejal, da se torej nahajamo v zelo podobni situaciji kot lansko leto, le da letos novi val okužb poganjajo predvsem virusne podrazličice omikron, ki se širijo zelo hitro.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)

V zadnjih šestih tednih se je število novih primerov v evropski regiji potrojilo, prejšnji teden pa so pri WHO v Evropi zabeležili skoraj tri milijone novih primerov, kar je v tem obdobju predstavljalo skoraj polovico vseh na svetu.

"Če bodo zdravstveni organi ukrepali takoj, lahko pomagajo zmanjšati pričakovane motnje v družbi, vključno z odsotnostjo zdravstvenih delavcev in preobremenjenimi zdravstvenimi sistemi, težavami v podjetjih in kaosom pri potovanjih," je dodal Kluge.

Po njegovih besedah morajo države med drugim ponovno okrepiti proces cepljenja proti covidu, podpirati nošenje mask in zračenje zaprtih prostorov, okrepiti testiranje in identifikacijo stikov okuženih, ter povečati nadzor nad okužbami v zdravstvenih ustanovah.

