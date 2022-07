ZDA: Slovenija izpolnjuje standarde boja proti trgovini z ljudmi

Ameriški State Department je danes objavil 22. poročilo o trgovini z ljudmi po svetu, ki pokriva 188 držav in ozemelj, vključno z ZDA. Slovenija je tudi letos uvrščena v prvo skupino držav, ki izpolnjujejo standarde boja proti trgovini z ljudmi.

Poročilo države uvršča v tri skupine, večina pa jih je v drugi, kar pomeni, da standarde izpolnjujejo deloma. V zadnji, tretji skupini, so države, kot so Afganistan, Kitajska, Rusija, Belorusija, Sirija, Kuba, Mjanmar in Severna Koreja.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je ob objavi poročila razglasil tako imenovane heroje boja proti trgovini z ljudmi iz različnih delov sveta, v predgovoru k poročilu pa je poudaril, da trgovina z ljudmi zadeva vse države sveta, tudi ZDA. Omenil je, da je poročilo objavljeno v času nesmiselne ruske invazije na Ukrajino, ZDA pa posebej skrbi usoda ukrajinskih beguncev, ki so izpostavljeni nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi.

"Rdeča nit poročila je, da trgovina z ljudmi prizadeva vse. Njeni učinki uničujejo tkivo globalne skupnosti, zato moramo delati skupaj in s preživelimi žrtvami, da se učinkovito soočimo s tem zločinom," je zapisal Blinken.

"Rdeča nit poročila je, da trgovina z ljudmi prizadeva vse. Njeni učinki uničujejo tkivo globalne skupnosti, zato moramo delati skupaj in s preživelimi žrtvami, da se učinkovito soočimo s tem zločinom."

Antony Blinken, ameriški državni sekretar



Antony Blinken,

ameriški državni sekretar

Ob objavi poročila je dejal, da se je 21 državam uspelo uvrstiti v višjo skupino, 18 držav pa je padlo nižje. Med drugim je opozoril, da je korupcija povezana s trgovino z ljudmi, na katero vplivajo tudi podnebne spremembe, zaradi katerih prihaja do množičnega preseljevanja.

Za Slovenijo poročilo omenja izboljšave glede dostopa žrtev do zdravstva, namestitve in dovoljenj za začasno bivanje. Vendar pa v lanskem letu ni bilo nobene obsodbe za zločin trgovine z ljudmi, preiskave in pregoni ostajajo na nizki ravni, manj je bilo identifikacij in sredstev za žrtve, ki niso dobile nobene odškodnine.

Poročilo Sloveniji niza številna priporočila. Med drugim intenzivnejše preiskave in pregon predvsem na področju izkoriščanja delavcev, izboljšanje postopkov za identifikacije žrtev, partnerstvo vlade z nevladnimi organizacijami, večji dostop žrtev do pomoči in spremembo zakona proti trgovini z ljudmi, da se bo bolj ujemal z definicijo po mednarodnem pravu.

Med priporočili so tudi ustanovitev položaja nacionalnega poročevalca za neodvisno oceno vladnih prizadevanj, ustanovitev posebne policijske enote, večja zaščita prič in žrtev ter med drugim okrepljen pregon finančnega kriminala v povezavi s trgovino z ljudmi.

