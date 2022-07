Sankcije proti državam, ki »neupravičeno« zapirajo državljane ZDA

Ameriški predsednik Joe Biden želi tako končati ravnanje nekaterih režimov, ki »izsiljujejo ZDA«

Joe Biden, predsednik ZDA

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je odprl vrata sankcijam proti posameznikom iz držav, ki »neupravičeno« zapirajo državljane ZDA. Podpisal je izvršni ukaz, ki predvideva finančne sankcije in omejitve potovanj za vse odgovorne za neupravičena pridržanja ameriških državljanov.

Biden želi tako končati ravnanje nekaterih režimov, ki izsiljujejo ZDA z »neupravičenimi aretacijami ameriških državljanov«, proti katerim vložijo obtožnice in nato njihovo izpustitev pogojujejo z uresničitvijo svojih zahtev od Washingtona.

Gre za primere, kot je trenutno zelo odmevna aretacija ameriške poklicne košarkarice Brittney Griner v Rusiji zaradi domnevnega tihotapljenja mamil.

Pritisk na Bidna, naj se pogaja za osvoboditev Griner, je neizprosen. V ZDA nekateri namigujejo, da bodo ZDA v zameno zanjo predale Rusiji trgovca z orožjem Viktorja Bouta. Ta je bil v ZDA zaradi trgovanja z orožjem obsojen na 25 let zapora in je v zaporu od aretacije na Tajskem leta 2008.

Bidnova vlada je aprila že zamenjala zaprtega ruskega pilota, ki je bil obsojen zaradi tihotapljenja mamil, za marinca, ki so ga Rusi zaprli zaradi domnevnega pijanega nasilništva.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je ob sprejetju Bidnovega izvršnega ukaza zagotovil, da ZDA ne bodo nikoli odnehale s prizadevanji za osvoboditev Američanov, zaprtih na tujem.

Izvršni ukaz omogoča sankcije proti državnim uradnikom, tudi sodnikom, ki so vpleteni v zapiranje Američanov.

Hkrati se je State Department odločil, da bo v potovalnih opozorilih za državljane ZDA uvedel novo stopnjo tveganja. Gre za stopnjo "D", ki pomeni veliko tveganje pridržanja v določeni državi.

State Department je tudi znova objavil seznam držav, katerih obisk Američanom odsvetujejo, ker bi jih lahko tam zlorabili za izsiljevanje Washingtona. To so Kitajska, Iran, Mjanmar, Severna Koreja, Rusija in Venezuela.