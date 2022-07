Za jugozahodni del države razglašena zelo velika požarna ogroženost

Drugod po državi je medtem razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Požar na goriškem Krasu

© Luka Dakskobler

Uprava RS za zaščito in reševanje je z današnjim dnem razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

Omenjeno območje je v zadnjih dneh prizadelo že več požarov, ogenj pa se lahko ob izjemni vročini, suhem vremenu in vetru znova razplamti. Na dveh požariščih na Goriškem Krasu je tako ponoči ostala požarna straža.

Povsod po državi je v naravnem okolju prepovedano požiganje in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove ter izven pozidanih površin izvajati aktivnosti ter uporabljati predmete in naprave, ki lahko povzročijo požar. Prepovedani so tudi ognjemeti.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor.