Tesen odnos med Picassom in njegovo hčerko

Maya z lutko, Maya s čolnom, Maya v mornarskem kombinezonu - Maria de la Concepcion Ruiz-Picasso, na kratko Maya, je bila Picassova hči, ki jo je slikar imel v razmerju z 28 let mlajšo Therese Walter. Okoli 200 umetnikovih risb, slik, pesmi, kipov in fotografij, ki so v Picassovem muzeju v Parizu, priča o tesnem odnosu, ki ga je povezoval z Mayo.

Maya, rojena 5. septembra 1935, ni bila prvi otrok slovitega španskega umetnika, a je nanj močno vplivala. Njena polbrata Pablo in Claude ter polsestra Paloma s slikarjem niso preživeli toliko časa s Picassom kot ona. Samo med letoma 1938 in 1939 je Picasso naslikal 14 njenih portretov. Maja je bila takrat stara tri oziroma štiri leta.

Razstavo z naslovom Maya Ruiz-Picasso, Pablova hči je sokurirala Diana Widmaier-Picasso, Mayina hči, ki je za razstavo tudi posodila veliko zelo osebnih predmetov, vključno s Picassovimi prameni las in nohti.

Na razstavi, ki bo na ogled do 31. decembra, so predstavljene tudi figure iz papirja in kartona, za ustvarjanje katerih je Maya navdušila očeta. Picasso je s hčerko Mayo nenadoma prekinil stike, ko se je okoli svojega 20. leta odločila, da se postavi na lastne noge. Za njegovo smrt 8. aprila 1973 je izvedela s televizije.