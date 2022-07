Draghi pripravljen ostati na čelu vlade

V nagovoru je naštel cilje, ki jih je njegova vlada dosegla od februarja lani, ko je nastopil mandat, pri čemer je izpostavil okrevanje po pandemiji. "Še nikoli nisem bil tako ponosen na Italijane," je dejal.

Italijanski premier Mario Draghi

© Wikimedia Commons

Italijanski premier Mario Draghi je danes nakazal, da je pripravljen ostati na čelu vlade, če bodo stranke sklenile nov pakt zaupanja. "Edina pot naprej, če želimo obnoviti to vlado, je pakt s pogumom, altruizmom in verodostojnostjo. Ali se pripravljeni na to?" je dejal v senatu, ki bo danes glasoval o zaupnici premierju.

Draghi je prejšnji četrtek, potem ko Gibanje pet zvezd ni podprlo zakona, na katerega je vezal zaupnico, ponudil odstop, a ga predsednik Sergio Mattarella ni sprejel, temveč ga je pozval, naj preveri, kakšno zaupanje uživa v parlamentu.

Danes bo, potem ko bo opravil razpravo, ki naj bi trajala pet ur, po njej pa bo imel Draghi čas za replike, o zaupnici premierju najprej glasoval senat, v četrtek bo sledilo še glasovanje v poslanski zbornici.

Draghi je senatorjem dejal, da po tistem, ko ga ključna stranka vladajoče koalicije ni podprla, ni imel druge možnosti, kot da ponudi odstop. "Da ne podpreš zaupnice, je jasno politično sporočilo, ki ga ni mogoče ignorirati," je dejal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Obenem je izpostavil prihodnje naloge, tudi na ravni EU, za katere pa je po njegovih besedah nujna močna, povezana vlada. Poudaril je, da tehnokratski premier, kakršen je sam, ki nikoli ni stopil pred volivce, potrebuje široko podporo političnih strank, sploh pri izzivih, ki čakajo vlado zaradi vojne v Ukrajini in njenih posledic.

V zadnjih dneh je bil nekdanji šef Evropske centralne banke deležen številnih pozivov, naj si glede odstopa premisli in ostane na čelu italijanske vlade. Njegov odhod bi namreč pomenil predčasne volitve, s tem pa bi zastalo delo na pripravi proračuna za prihodnje leto, ogrožene bi bile tudi priprave na koriščenje sredstev iz evropskega sklada za okrevanje.

Kot je danes dejal Draghi, so ga številni pozivi z različnih koncev ganili, še zlasti poziva okoli 2000 županov in zdravstvenih delavcev, ki so bili ključni v boju s pandemijo covida-19.

Ob koncu govora so številni senatorji vstali in premierju zaploskali, vendar med njimi po poročanju Anse ni bilo senatorjev iz vrst Gibanja pet zvezd, iz Lige nekdanjega notranjega ministra Mattea Salvinija pa jih je bilo le nekaj.

Salvini je sicer že prejšnji teden dejal, da bi bile po njegovem mnenju najboljša rešitev predčasne volitve.

Glede na raziskave javnega mnenja bi na njih zmagala skrajno desna stranka Bratje Italije, ki edina v parlamentu ni članica Draghijeve koalicije. Ankete pa tudi kažejo, da si večina Italijanov predčasnih volitev ne želi.

Medtem ko je leva sredina že napovedala, da bo zaupnico Draghiju podprla, ni jasno, kako bodo glasovali senatorji iz vrst Lige in stranke Naprej Italija, ki so izključevali možnost nadaljnjega sodelovanja z Gibanjem pet zvezd.

Slednje od premierja terja zagotovila, da bo upošteval njihove prioritete, med katerimi je določitev minimalne plače. V gibanju so sicer glede podpore premierju razdeljeni. Stranko, ki je bila po zadnjih volitvah največja v parlamentu, je medtem del senatorjev že zapustil, še 15 jih ta korak napoveduje, če stranka Draghija ne bo podprla.