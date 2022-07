Putin: »Rezultat bo dvig cen. Cene bodo poskočile v nebo.«

Ruski predsednik svari pred možnostjo zmanjšanja dobav plina v Evropo

Ruski predsednik Vladimir Putin je opozoril, da bi načrt Zahoda za omejitev cen ruske nafte destabiliziral svetovni trg in povzročil rast cen.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek na novinarski konferenci v Teheranu dejal, da se lahko, v primeru, da Gazprom iz Kanade ne dobi popravljene turbine, ruske dobave plina v Evropo zmanjšajo za polovico. V zvezi z vojno v Ukrajini pa je zatrdil, da Kijev ni želel implementirati mirovnega dogovora, ki naj bi ga državi dosegli konec marca.

Putin je v iranski prestolnici, kjer se je pred tem srečal z iranskim in turškim kolegom, dejal, da so se evropske države usmerile v "netradicionalne vire energije," za svoje težave pa naj bi po njegovih besedah skušale okriviti Rusijo.

Poudaril je, da ruski energetski velikan Gazprom izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti, ni pa še prejel dokumentacije o dobavi plinske turbine za plinovod Severni tok 1, ki je na popravilu v Kanadi. Brez nje naj bi se dobave plina v Evropo znižale za okoli polovico, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Plinovod Severni tok 1, ki se nahaja na morskem dnu Baltika in povezuje Rusijo in Nemčijo, ima dnevno zmogljivost približno 167 milijonov kubičnih metrov plina, Gazprom pa je prejšnji mesec to količino zmanjšal na 67 milijonov kubičnih metrov na dan.

"Slišimo nekaj norih idej o omejevanju količine ruske nafte in omejevanju cen ruske nafte."



Vladimir Putin,

ruski predsednik

Poleg tega je plinovod trenutno zaprt zaradi letnega vzdrževanja, ki naj bi se končalo v četrtek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Putin se je na novinarski konferenci dotaknil še domnevnega mirovnega dogovora z Ukrajino. Zatrdil je namreč, da so z Ukrajino konec marca v Istanbulu "praktično dosegli sporazum, le parafirati ga je bilo treba", vendar po umiku ruskih enot iz osrednjih ukrajinskih regij ukrajinska vlada ni želela izvajati dogovorov, trdi ruski predsednik.

Kot je dejal, sta poleg Turčije posredniško pomoč ponudili tudi Savdska Arabija in Združeni arabski emirati. "Že želja, da bi prispevali k tej plemeniti nalogi, je veliko vredna," se je zahvalil Putin.

Po poročanju agencije Tass, Rusija vztraja pri paketnem dogovoru v zvezi z ukrajinskim izvozom žita. "Že od samega začetka smo rekli, da (...) bomo pomagali pri izvozu ukrajinskega žita, vendar vztrajamo, da je treba odpraviti vse omejitve, povezane z morebitnim izvozom ruskega žita," je še opozoril Putin.

Putin je na torkovem srečanju s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom dejal, da v okviru pogovorov o žitu "vsa vprašanja (...) še niso rešena, vendar je dobro, da je bil dosežen napredek". Erdogan je dejal, da je bilo rusko stališče na teh pogovorih "zelo pozitivno in konstruktivno," še navaja Tass.

Ruski voditelj je opozoril še, da bi načrt Zahoda za omejitev cen ruske nafte destabiliziral svetovni trg in povzročil rast cen. "Slišimo nekaj norih idej o omejevanju količine ruske nafte in omejevanju cen ruske nafte," je dejal Putin. "Rezultat bo (...) dvig cen. Cene bodo poskočile v nebo," je prepričan Putin.

