Otoška država nič več brez covida

Prvi izbruh novega koronavirusa v Mikroneziji

Otoška država Mikronezija, z uradnim imenom Federativne države Mikronezije in približno 100.000 prebivalci, ni več brez potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom, potem ko so na dveh od približno 600 otokov, ki jo sestavljajo, potrdili več primerov okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Razen nekaj osamljenih primerov v nadzorovani karanteni so Federativne države Mikronezije doslej ostale povsem brez okužb z novim koronavirusom, predvsem zaradi svoje lege. Otoki, ki sestavljajo to državo, so namreč razpršeni po Tihem oceanu, približno 1600 km severno od Papue Nove Gvineje.

To je veljalo do torka, ko sta bila pozitivna dva študenta, ki sta v začetku tega tedna prispela na otok Kosrae z otoka Pohnpei, glavnega otoka Mikronezije. Lokalni zdravstveni uradniki so nato potrdili še 10 pozitivnih testov med 11 družinskimi člani prvih dveh okuženih.

Urad predsednika države Davida Panuela je v torek sporočil, da se Mikronezija sooča s "hitro razvijajočo se situacijo", hkrati pa so potrdili več deset dodatnih primerov okužb na otokih Kosrae in Pohnpei.

Lokalni zdravstveni organ je odsvetoval javna zbiranja in priporočil stalno uporabo zaščitnih mask, vendar bodo "vse javne storitve ostale na voljo". Naknadno testiranje je pokazalo, da je bilo 25 od 28 bolnikov z gripi podobnimi simptomi v bolnišnici na otoku Kosrae pozitivnih na covid-19.

Ker se je covid-19 sedaj razširil po Mikroneziji, Marshallovi otoki in Tuvalu domnevno ostajata zadnji dve pacifiški otoški državi, ki sta trenutno brez zabeleženih okužb z novim koronavirusom, poroča AFP.