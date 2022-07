Zaščita istospolnih in medrasnih porok

Predstavniški dom ameriškega kongresa je potrdil predlog zakona za zaščito porok med istospolnimi pari in med pripadniki različnih ras pred nevarnostjo, da bo vrhovno sodišče ZDA to razveljavilo

© pxhere.com

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek z 267 glasovi proti 157 potrdil predlog zakona za zaščito porok med istospolnimi pari in med pripadniki različnih ras pred nevarnostjo, da bo vrhovno sodišče ZDA to razveljavilo, kot je to storilo s pravico do umetne prekinitve nosečnosti, ki jo je vrnilo v odločanje posameznim zveznim državam.

Za predlog je glasovalo presenetljivo veliko republikancev, podobno pa bi se lahko zgodilo tudi v senatu, kjer se vodja republikanske manjšine Mitch McConnell glede predloga doslej še ni opredelil.

Večina republikancev med razpravo pred glasovanjem ni nasprotovala porokam med pripadniki istega spola in različnih ras, vendar pa so govorili o tem, da tak zakon ni potreben. Na koncu jih je z demokrati glasovalo 47.

Demokrati so opozarjali, da so konservativni vrhovni sodniki pred potrditvijo zatrjevali tudi, da ne bodo posegali v ustavno pravico dostopa do splava. Ameriško javno mnenje je sicer trdno na strani dopuščanja istospolnih in medrasnih porok.

Demokrati so predlog sestavili po tem, ko je konservativni vrhovni sodnik Clarence Thomas po ukinitvi pravice do splava namignil, da bi lahko sodišče na podoben način razveljavilo tudi odločitev, ki je omogočila istospolne poroke.

Temnopolti sodnik je sicer poročen z belko Ginni Thomas, ki je velika podpornica Donalda Trumpa in odbor za preiskavo napada na kongres 6. januarja lani jo želi zaslišati v zvezi z njenimi prizadevanji za razveljavitev izida predsedniških volitev 2020.