»Zbrali smo več kot 15 tisoč podpisov. Zakon predstavlja voljo ljudstva.«

Zakon proti škodljivim ukrepom Janševe vlade je želja širše skupnosti

Novinarska konferenca Inštituta 8. marec: Nika Kovač, direktorica

© Črt Piksi

V Inštitutu 8. marec so pred odločanjem državnih svetnikov o pobudi Inženirske zbornice Slovenije za veto na zakon proti škodljivim ukrepom oblasti Janeza Janše izrazili željo, da organ pri odločanju upošteva dejstvo, da je zakon želja širše skupnosti. Hkrati so poudarili, da se legitimnih demokratičnih sredstev ne bojijo.

Članice inštituta so na današnji novinarski konferenci poudarile, da je zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države nastal v sodelovanju s širšo skupnostjo, ki je zakon pomagala zasnovati. Izrazile so željo, da predstavniki oblasti to pri odločanju spoštujejo. Poudarile so, da je veto legitimno demokratično sredstvo DS ter še dodale, da uporabo legitimnih demokratičnih sredstev podpirajo in se jih ne bojijo.

"Zakon ponovno vzpostavlja neodvisnost šolstva, tožilstva in policije, varuje naravo in krepi socialno državo."



Tina Tomšič,

članica programskega odbora Inštituta 8. marca

Hkrati so izrazile mnenje, da z odločitvijo za veto DS ščiti svoje interese, ne pa interese skupnosti. "Državni svet je v večini organ, ki je odtujen od ljudi in sledi svojim lastni partikularnim interesom in ohranja majhne mehurčke moči," je na novinarski konferenci dejala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Članice Inštituta 8. marec po današnji novinarski konferenci

© Črt Piksi

Državni svet bo danes odločal o odložilnem vetu na novelo zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Odločali bodo tudi o odložilnem vetu na zakon proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti, potem ko so državni svetniki na dopoldanski seji komisije DS za državno ureditev prižgali zeleno luč pobudi Inženirske zbornice Slovenije. Zakon je DZ v preteklem tednu potrdil z 52 glasovi poslancev.

"Ustvarila se je široka skupnost in skupaj smo se odpravili na ulice mest in vasi. Zbrali smo več kot 15 tisoč podpisov. Zakon predstavlja voljo ljudstva."



Maja Koražija,

Inštitut 8. marec

Zakon, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec, bi sicer v prejšnje stanje vrnil 11 zakonov, ki so bili spremenjeni v času vlade Janeza Janše, med drugim tudi gradbeni zakon. Ta je že v postopku sprejema razdelil arhitekturno in inženirsko stroko, predvsem glede vodenja projektov, medtem ko zakon proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti spreminja prav to področje.

"Veto je eden izmed demokratičnih postopkov, ki jih v družbi potrebujemo. Ne gre pa zanemariti, da svetniki in svetnice z njim varujejo predvsem lastne privilegije in moč."



Nika Kovač,

direktorica Inštituta 8. marec

DZ bo moral v primeru izglasovanega veta o zakonih ponovno odločati, za pa bo moralo glasovati najmanj 46 poslancev.

