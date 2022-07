VIDEO: Največji požar v zgodovini Slovenije

Ponoči bo na terenu več kot 800 gasilcev, ki bodo nadzorovali vsa požarišča

Razmere na Goriškem Krasu, kjer pustoši velik požar, so se pod večer nekoliko umirile, je za STA povedal Ervin Čurlič iz regijskega štaba civilne zaščite. Ogenj še vedno gori, je pa nekoliko popustil veter, ki je čez dan zelo poslabšal razmere. Ponoči bo na terenu več kot 800 gasilcev, ki bodo nadzorovali vsa požarišča.

Na nobenem od treh požarišč namreč ogenj še ni povsem pod nadzorom, razmere pa so še naprej zelo zahtevne, je opozoril Čurlič.

Proti večeru so se lahko na domove vrnili prebivalci dela Mirna, ki so jih popoldne preventivno evakuirali. Kasneje je podobno dovoljenje dobila tudi večina evakuiranih prebivalcev Sel na Krasu, Hudega Loga, Korit na Krasu in Nove vasi, so sporočili iz regijskega centra civilne zaščite.

Do večera sta bila za pomoč pri gašenju v zraku helikopterja slovenske vojske, nekaj odmetov velikih količin vode pa je opravilo tudi hrvaško letalo za gašenje. To bo na voljo tudi jutri.

Premier Robert Golob je danes ob obisku požarišča pohvalil delo ekip na terenu in poudaril, da kljub veliki površini požara ni bila izgubljena niti ena hiša. Kot je dodal, je potrebno očistiti koridorje, kjer se pričakuje, da bi ogenj v četrtek lahko znova izbruhnil.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je za Odmeve povedal, da bi se zgodil tudi vnovičen večji izbruh in ponovitev. To je bil največji požar v zgodovini Slovenije s 1900 hektarji, je sklenil.

