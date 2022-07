»Janez Janša je mojster kazanja fotografij«

Nika Kovač: Nikamor se ne umikamo, Goran Forbici: Lahko bi imeli 400 kanaderov, gospod Janša

Goran Forbici na današnji novinarski konferenci

© Katarina Kolenc

Inštitut 8. marec se je na današnji novinarski konferenci odzval na stampedo obtožb na družbenih omrežij, ki ga sprožajo in spodbujajo vidni predstavniki stranke SDS. Inštitut, zlasti predsednico Niko Kovač, obtožujejo, da so kot organizatorji lanskega refendumoma, na katerem je padel zakon o vodah, odgovorni za trenutno krizno stanje z vodo in požari.

Na novinarski konferenci so predstavnice Inštituta in podporniki referenduma opozorili, da gre za nedopustne laži in manipulacije ter napovedali pravno ukrepanje. »Zlasti pa: nikamor se ne umikamo,« je sporočila Nika Kovač in izrazila zahvalo vsem gasilcem in ostalim, ki pomagajo pri požaru na terenu.

Tvit predsednika SDS Janeza Janše

© Twitter

Goran Forbici, direktor krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij CNVOS, je opozoril še na eno aktualno manipulacijo bivšega predsednika vlade. »Janez Janša je mojster kazanja fotografij, in tudi včeraj je delil eno, s katero je želel ilustrirati, kako bi lahko namesto 46 milijonov evrov za nevladne organizacije z Metelkove kupili dva kanadera in se tako lažje borili s požarom na Krasu,« je opozoril Forbici in dejal, da bo tudi sam izjemoma odgovoril s fotografijo.

Goran Gorbici s fotografijo Janeza Janše in lobista Božota Dimnika na jahti

© YouTube

Pokazal je fotografijo lani obelodanjenega druženja Janeza Janše na jahti z lobistom Božotom Dimnikom in Andrejem Marčičem, ki je eden največjih dobaviteljev slovenskega zdravstva. »Taki in podobni sestanki so nas po podatkih stranke SDS do zdaj stali 10 milijard evrov - toliko naj bi namreč znašala cena korupcije in dogovarjanj v javnem zdravstvu. Zaradi takih sestankov toraj danes nimamo ne le dveh kanaderov, ampak bi jih lahko imeli štiristo! Nimamo pa nobenega.«

Goran Forbici,

direktor CNVOS

Forbici je opozoril še, da gre za le še en, nov Janšev manever razdvajanja ljudi in da je temu razdajanju potrebno odločno nasprotovati.

Prihod govornic in govornikov na današnjo novinarsko konferenco

© Katarina Kolenc

Video celotne današnje novinarske konference na tej spletni povezavi; izjava Gorana Forbicija od 17:53

