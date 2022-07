Županja nudi dokaze o vojnih zločinih

Sarajevska županja Benjamina Karić je sporočila, da bo novemu beograjskemu županu Aleksandru Šapiću poslala obsodbo Ratka Mladića za vojne zločine na haaškem sodišču

Ratko Mladić, srbski general in vojni zločinec

Sarajevska županja Benjamina Karić je včeraj sporočila, da bo novemu beograjskemu županu Aleksandru Šapiću poslala obsodbo Ratka Mladića za vojne zločine na haaškem sodišču. Karić se je s tem odzvala na nedavne Šapićeve besede, ko je na poziv k umiku Mladićevega murala v Beogradu, odgovoril, da njemu ni znano, da je ta odgovoren za vojne zločine.

Županja prestolnice Bosne in Hercegovine je v objavi na Facebooku tako ostro reagirala na besede novega župana in političnega zaveznika aktualnega srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Šapića, ki je vodenje srbske prestolnice prevzel junija, je nevladna organizacija Pobuda mladih za človekove pravice (YIHR) pozvala, naj mestne oblasti zbrišejo mural Ratka Mladića, ki je bil naslikan na pročelje ene od stanovanjskih stavb v Beogradu 23. julija lani.

Aleksandar Šapić,

beograjski župan

Poslikava, na kateri obsojeni vojni zločinec nosi vojaško uniformo in salutira, je bila nato že naslednji dan tarča napada z barvo. Po tem je bil mural večkrat uničen in spet obnovljen s strani nasprotnikov in simpatizerjev zapuščine Ratka Mladića.

"Ne vem, kdo je kaj delal med vojno v Bosni, ker me tam ni bilo. Tisto kar vem je, da je Ratko Mladić branil srbski narod in verjetno, če ne bi bilo njega, bi Srbi iz Bosne končali podobno kot Srbi na Hrvaškem (...) Ali je med vojno zakrivil vojne zločine, jaz zares ne vem," je izjavil Šapić in si tako nakopal jezo sarajevske županje.

Prizivni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča je junija lani v pritožbenem postopku bivšega poveljnika vojske Republike srbske Ratka Mladića pravnomočno obsodil na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici in drugih zločinov med vojno v BiH in s tem potrdil sodbo na prvi stopnji iz leta 2017.

Med drugim je bil Mladić obsojen zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med obleganjem Sarajeva.

Bivši vaterpolist Aleksandar Šapić je v preteklosti že povzročil razburjenje dela javnosti, ko je izrazil simpatije s četniškim gibanjem iz časa druge svetovne vojne.

