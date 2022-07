Najpomembnejša priznanja v ameriški umetnosti letos v roke skupini U2, Gladys Knight in Clooneyju

V Washingtonu bodo 4. decembra podelili 45. nagrade za umetnost Kennedyjevega centra

George Clooney

© Joshua Jensen / Flickr

V Washingtonu bodo 4. decembra podelili 45. nagrade za umetnost Kennedyjevega centra, najpomembnejša priznanja v ameriški umetnosti. Letošnji nagrajenci so zvezdniški igralec George Clooney, legendarna soul pevka Gladys Knight, irski rockerji U2, ameriška skladateljica kubanskega rodu Tania Leon in kraljica krščanskega popa Amy Grant.

Kot so spomnili pri francoski tiskovni agenciji AFP, je tudi Kennedyjev center, poimenovan po ameriškem predsedniku Johnu F. Kennedyju, tako kot vse umetniške ustanove trpel zaradi pandemije covida-19 in bil leta 2020 prisiljen decembrsko podelitev odpovedati.

Lani se je podelitve udeležil predsednik ZDA Joe Biden, kar je bilo prvič po petih letih, da se dogodka udeležil predsednik ZDA. Bidnov predhodnik na predsedniškem položaju Donald Trump se namreč v času svojega mandat prireditve ni udeleževal, saj se je v prvem letu njegovega predsedovanja več umetnikov uprlo in napovedalo bojkot prireditve, če bi se je udeležil Trump.

Letošnji nagrajenec Clooney je dejal, da si ni nikoli predstavljal, da bo nekoč sedel na podelitvi priznanj Kennedyjevega centra. "Biti omenjen v isti sapi s preostalimi neverjetnimi umetniki je velika čast," je njegove besede povzela AFP. Pevka Gladys Knight je izrazila neizmerno hvaležnost, da je lahko vključena v to ugledno skupino posameznikov.

Bono, vokalist skupine U2

© WikiCommons

Nagrade Kennedyjevega centra podeljujejo od leta 1978 za prispevek k ameriški kulturi. Med dosedanjimi nagrajenci so med drugim igralki Elizabeth Taylor in Katharine Hepburn, televizijska zvezda Oprah Winfrey, pevec Bob Dylan in tenorist Luciano Pavarotti.

Lani so nagrado prejeli folk kantavtorica Joni Mitchell, ameriška pevka Bette Midler, ustanovitelj založbe Motown Records Berry Gordy, operni pevec Justino Diaz in avtor šova Saturday Night Live Lorne Michaels.

0pIDm5YvCLc