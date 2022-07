Seksizem zasenčil operni spektakel

Bayreuthski festival

Nemška ministrica za kulturo Claudia Roth je poudarila, da je treba očitka o seksizmu na festivalu vzeti resno ter izrazila pričakovanje, da bo vodstvo festivala ustrezno ukrepalo

© Stephan Roehl / Flickr

Novi uprizoritvi Nibelungovega prstana ter Tristana in Izolde nemškega skladatelja Richarda Wagnerja naj bi letošnjemu Bayreuthskemu festivalu prinesli operni spektakel v presežnikih, a so se na festival pred začetkom festivala zgrnili očitki seksizma, ki so zasenčili umetniško dogajanje.

Časnik Nordbayerischer Kurier je namreč poročal o fizičnih napadih na ženske, žalitvah in seksističnemu besednjaku, ki naj bi bili del znamenitega festivala. Tovrstno poročanje je presenetilo vodstvo festivala, "saj doslej niso bile znane nobene informacije o morebitnih napadih," je tri dni pred začetkom festivala za nemško tiskovno agencijo dpa dejal njegov tiskovni predstavnik Hubertus Herrmann.

Napovedal je tudi takojšnjo preiskavo obtožb. Hkrati je vse prizadete pozval, naj se neposredno obrnejo na vodstvo festivala. "Ne bomo tolerirali nobenih žalitev ali fizičnih napadov," je bil odločen.

Odzvala se je tudi nemška ministrica za kulturo Claudia Roth in poudarila, da je treba očitka o seksizmu na festivalu vzeti resno ter izrazila pričakovanje, da bo vodstvo festivala ustrezno ukrepalo. "Spolni napadi, verbalni ali fizični, so absolutno nesprejemljivi in ne smejo ostati nekaznovani," je v petek v Berlinu dejala ministrica.

Nordbayerischer Kurier je tudi poročal, da naj bi bila med žrtvami tudi direktorica festivala Katharina Wagner. "To je res," je povedala za bavarski časnik. Negativne izkušnje so delile tudi druge ženske: "Za nekatere od nas je to vsakdanje življenje," je za časnik dejala ena od njih.

Po poročanju časnika naj bi kritike letele tudi na nekdanjega glasbenega direktorja festivala Christiana Thielemanna, ki naj bi kričal na glasbenike in jih žalil, a je zvezdniški dirigent te obtožbe odločno zavrnil.

"Spolni napadi, verbalni ali fizični, so absolutno nesprejemljivi in ne smejo ostati nekaznovani."



Claudia Roth,

nemška ministrica za kulturo

"Nič ni na tem," je povedal za dpa in menil, da je šlo za "nesporazum". Poudaril je tudi, da je vzdušje na festivalu odlično. Dirigent, ki naj bi letos vihtel dirigentsko palico pri Wagnerjevi operi Lohengrin, je dejal, da gre za "harmonično in sanjsko delo", ki bo sedaj v ozadju zaradi omenjenih obtožb.

Letošnji Bayreuthski festival se bo začel danes z novo uprizoritvijo Tristana in Izolde. Po dveh letih izrednih razmer zaradi pandemije covida-19 bo festivalsko dogajanje do 1. septembra, ponovno pred skoraj polno dvorano, kjer bo na voljo 1771 mest. Zaradi prenove jih bo okoli 200 manj kot običajno.

Enomesečni festival v Bayrethu na severu Bavarske je ena najbolj zaželenih poletnih glasbenih prireditev na svetu. Skladatelj Richard Wagner (1813-1883) si je lastno gledališče zamislil, da bi na njem uprizarjal svoja dela. Teater z nekaj manj kot 2000 sedeži so zgradili po njegovih načrtih in s podporo takratnega kralja Ludvika II. Bavarskega.

V festivalni hiši tako Wagnerjeva dela - z vmesnimi prekinitvami - uprizarjajo od leta 1876. Na festivalske vstopnice je treba čakati več let.