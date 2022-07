Zaradi objav na internetu tretjina slovenskih dijakinj razmišlja o plastični operaciji

Na internetu so mladostniki izpostavljeni nemogočim lepotnim standardom, idealiziranim in seksualiziranim podobam ljudi in njihovih življenj

Objave na internetu močno vplivajo na počutje mladostnikov, so v raziskavi ugotovili v Centru za varnejši internet Safe.si. Raziskava je pokazala, da zaradi spletnih objav kar tretjina slovenskih dijakinj in četrtina učenk zadnje triade osnovne šole razmišlja o plastični operaciji. Spletne objave pa poleg slabega počutja vplivajo tudi na spanec.

Na internetu so mladostniki izpostavljeni nemogočim lepotnim standardom, idealiziranim in seksualiziranim podobam ljudi in njihovih življenj. Nedoseganje lepotnih idealov, ki jih vsiljujejo nerealne in pogosto grafično obdelane spletne objave, ima lahko slab vpliv na počutje in duševno dobrobit mladostnikov, ki so v občutljivem obdobju glede sprejemanja svojega telesa in razvijanja občutka lastne vrednosti, so v sporočilu za javnost zapisali v Centru za varnejši internet.

Raziskava, ki so jo februarja in marca izvedli med 486 učenci tretjega triletja in 246 dijaki, je pokazala, da lahko mladostniki zaradi tovrstnih objav postanejo obsedeni z zunanjim videzom, nezadovoljni s svojim telesom, imajo občutke manjvrednosti, so pod pritiskom, razočarani in nesproščeni.

Najstniki svoje telo primerjajo s podobami na spletu. Kar 45 odstotkov mladostnikov se s spletnimi vplivneži primerja že v osnovni šoli in je zaradi tega nezadovoljnih s svojim izgledom. V srednji šoli je ta odstotek višji, z vplivneži se primerja kar 59 odstotkov najstnikov.

Ko mladostniki gledajo slike svojih prijateljev na spletu, se jim pogosto zdi, da so življenja drugih boljša, kot njihova. Skoraj tretjina zato svoje slike opremi s filtri in jih izboljša, da bi bili na njih videti čim boljše, kaže raziskava.

Več kot polovica najstnikov se strinja s trditvijo, da so slike influencerjev (spletnih vplivnežev) in zvezdnikov pogosto nerealne in obdelane, da so videti popolne, ter bi jih zato morali označiti kot neresnične. Tako se mladi ne bi počutili slabo, ker sami nimajo takega videza.

Na počutje najstnikov najbolj negativno vplivajo situacije na internetu, kjer se počutijo izključeni iz družbe ali so žrtve spletnega nasilja. Najslabše se počutijo, če so izključeni iz zasebne skupine sošolcev na družbenem omrežju ali aplikaciji, ali če se na spletu nekdo norčuje iz njih. Skoraj polovica se počuti slabo, če na spletu vidijo slike zabave, na katero niso bili povabljeni. Slabo se mladostniki počutijo tudi, če kdo ne odgovori na poslano sporočilo, če prejmejo negativen komentar na svojo spletno objavo in če nihče ne všečka njihove objave.

O pomanjkanju spanca zaradi rabe interneta je poročalo 37 odstotkov sedmošolcev, 44 odstotkov osmošolcev, 54 odstotkov devetošolcev, pri dijakih pa ta delež znaša že 64 odstotkov.

Vpliv interneta je odvisen tudi od starosti. Razlike se pokažejo pri pomanjkanju spanca zaradi rabe interneta, o tem je poročalo 37 odstotkov sedmošolcev, 44 odstotkov osmošolcev, 54 odstotkov devetošolcev, pri dijakih pa ta delež znaša že 64 odstotkov, je še pokazala raziskava.

