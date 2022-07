Ukrajina ne bo gostila Evrovizije

Eurosong prestavljen v Združeno kraljestvo

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in BBC sta potrdila, da bo tekmovanje za pesem Evrovizije leta 2023 gostilo Združeno kraljestvo. BBC bo prevzel dolžnosti gostitelja namesto ukrajinske javne radiotelevizije UA:PBC, piše na spletni strani Evrovizije.

EBU je že 23. junija potrdila, da Evrovizija leta 2023 kljub protestom Kijeva zaradi vojne ne bo potekala v Ukrajini. Kot so zapisali, razumejo razočaranje, ki je spremljalo odločitev, da Evrovizije prihodnje leto ne bo mogoče izvesti v letošnji državi zmagovalki, a je njihova odgovornost zagotoviti varnost sodelujočih.

Ukrajini je na največjem glasbenem dogodku, ki poteka v živo, maja letos v Torinu zmago prinesel nastop Kaluš Orkestra s pesmijo Stefanija. Drugo mesto je zasedel predstavnik Združenega kraljestva Sam Ryder, ki je sicer prejel največ točk strokovnih žirij.

"Hvaležni smo partnerju BBC za solidarnost," je povedal Mikola Černotickij, vodja ukrajinske javne radiotelevizije UA:PBC.

Zaenkrat po pisanju BBC še ni znano, katero mesto bo gostitelj, zanimanje pa sta med drugim izrazila Glasgow in Manchester. V Združenem kraljestvu je sicer več mest z ustreznimi dvoranami, nastanitvenimi kapacitetami in mednarodnimi prometnimi povezavami. Med drugimi bi lahko bili v igri tudi Leeds, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Aberdeen, London, Brighton, Bristol, Belfast in Cardiff

Mesta se bodo lahko prijavila na razpis, ki bo odprt še v tem tednu, BBC in EBU bosta seznam kandidatov objavila tekom poletja.

Ukrajina se bo skupaj s tako imenovano veliko peterico, v kateri je tudi Združeno kraljestvo, avtomatično uvrstila v veliki finale, kot je to običajno za zmagovalca.

UA:PBC bo pri razvoju ukrajinskih elementov oddaje sodelovala z BBC. Černotickij je povedal, da čeprav letošnja Evrovizija ne bo potekalo v Ukrajini, bo izvedena "v podporo Ukrajini". "Prepričan sem, da bomo skupaj temu dogodku dodali ukrajinskega duha in ponovno združili vso Evropo okoli naših skupnih vrednot, kot so mir, podpora, slavljenje raznolikosti in talent," je dodal.

Britanski premier v odstopu Boris Johnson in ministrica za kulturo Nadine Dorries sta pozdravila novico in hkrati izrazila obžalovanje zaradi situacije v Ukrajini.

Generalni direktor BBC Tim Davie je dodal: "Zelo obžalujemo, da naši kolegi in prijatelji v Ukrajini ne bodo mogli gostiti tekmovanja za pesem Evrovizije leta 2023."

"Biti gostitelj največjega in najzahtevnejšega glasbenega tekmovanja na svetu je velik privilegij," je še povedal in dodal, da bodo poskrbeli, da bo dogodek "resničen odsev ukrajinske kulture, obenem pa bo predstavil raznolikost britanske glasbe in ustvarjalnosti".

Združeno kraljestvo je tekmovanje za pesem Evrovizije gostilo največkrat, osemkrat. Štirikrat je prevzelo gostiteljstvo namesto drugih držav - leta 1960 namesto Nizozemske, leta 1963 Francije, leta 1972 Monaka in leta 1974 Luksemburga.

Nazadnje je Združeno kraljestvo tekmovanje za pesem Evrovizije gostilo leta 1998 v Birminghamu po zmagi skupine Katrina and the Waves s pesmijo Love Shine A Light leta 1997, še piše BBC.

