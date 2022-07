Pri Ruski kapelici pod Vršičem tokrat brez spominske slovesnosti

Zaradi vojne v Ukrajini to nedeljo le kratek pietetni dogodek za članice in člane ter prijatelje Društva Slovenija Rusija

Spominska slovesnota pri Ruski kapelici pod Vršičem leta 2013

© Borut Krajnc

Pri Ruski kapelici pod Vršičem, kjer zadnjo julijsko nedeljo tradicionalno poteka spominska slovesnost, bo letos zaradi vojne v Ukrajini to nedeljo le kratek pietetni dogodek za članice in člane ter prijatelje Društva Slovenija Rusija. Drug program ali spremljevalni dogodki niso predvideni, so sporočili iz društva.

"Letos, še bolj kot v preteklih desetletjih miru, kapelica potrebuje ljudi, da v tišini prižgejo svečko ali položijo venec. Za duše umrlih pod plazom in proti vsem vojnam, nasilju, uničenju in okrutnosti, v katero pelje slepo sovraštvo. Za človečnost, strpnost in modrost. Za mir," so zapisali pri Društvu Slovenija Rusija.

Kot so dodali, se bodo pri Ruski kapelici zbrali, da se s polaganjem venca, minuto tišine in pravoslavno molitvijo spomnijo tam pokopanih žrtev tragičnega dogodka iz časov prve svetovne vojne na slovenskih tleh.

"S tem želimo okrepiti sporočilo miru, ki ga trajno nosi kapelica, in s svojo navzočnostjo na tem kraju ponovno opozoriti na pomen tradicije, spoštljivega spomina, strpnosti in človečnosti," so dodali. V Kranjski Gori pa bo v soboto v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja tradicionalna katoliška spominska maša.

Društvo Slovenija Rusija je že februarja obsodilo rusko agresijo na Ukrajino ter izrazilo solidarnost z ukrajinskim narodom in delom ruske družbe, ki nasprotuje vojni. Ruski vrh so pozvali, naj nemudoma ustavi vojaške aktivnosti zoper Ukrajino in prepreči nadaljnje žrtve, trpljenje in razdejanje na ozemlju suverene sosednje države.

Poudarili so še, da Ruska kapelica pod Vršičem, kjer društvo vsako poletje organizira slovensko-rusko srečanje, ostaja simbol miru in kulture spoštljivega spominjanja in da kraj ostaja odprt za vse podpornike miru, dialoga in sodelovanja.

Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na umrle v plazu so postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu.

Po prvi svetovni vojni so za kapelico skrbeli domačini in jo ogradili. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov, posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis Sinovom Rusije.

Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele. Leta 2006 je bila kapelica v celoti obnovljena. Konec julija vsako leto pri kapelici poteka tradicionalna spominska slovesnost.

Rusija dodala Slovenijo na seznam neprijateljskih držav

Rusija je prejšnji teden Slovenijo dodala na seznam držav, ki izvajajo neprijateljska dejanja do ruskih diplomatskih in konzularnih predstavništev v tujini. Uvrstitev na seznam pomeni, da Slovenija ne bo mogla več najemati ljudi za delo na svojih diplomatskih predstavništvih v Rusiji, piše ruska tiskovna agencija Tass.

Poleg Slovenije so bile na seznam neprijateljskih držav danes uvrščene še Grčija, Danska, Slovaška in Hrvaška.