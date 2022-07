Prvo soočenje kandidatov za britanskega premierja

O Kitajski, Borisu Johnsonu in zaupanju v politiko

V prvem televizijskem soočenju Rishija Sunaka in Liz Truss, ki se borita za položaj vodje britanske konservativne stranke in s tem predsednika oziroma predsednice vlade, so se v ponedeljek zvečer razlike pokazale že med njunim uvodnim spopadom glede davčne politike. Med drugim sta govorila tudi o Kitajski, Borisu Johnsonu in zaupanju v politiko.

V uvodnem delu soočenja sta nekdanji finančni minister Rishi Sunak in zunanja ministrica Liz Truss odgovarjala na vprašanje, kako bi se na položaju premierja soočila z naraščajočimi življenjskimi stroški in nudila pomoč svojemu ljudstvu.

Soočenje se je tako začelo s ključno točko programa - davčno politiko, pri kateri je med kandidatoma moč najti največje razlike. Truss je dejala, da je treba ukrepati nemudoma, zagovarjala pa je predvsem nižje davke, kar bo po njenem spodbudilo in rešilo britansko gospodarstvo.

Sunak je njene načrte zavrnil in dejal, da so "neodgovorni in neskladni s konzervativnimi vrednotami". Dejal je, da njen načrt za okrevanje gospodarstva predvideva ogromno zadolževanje, kar bi po njegovem pomenilo, da bi današnje dolgove naprtili prihodnjim generacijam.

Truss je zagovarjala stališče, da je šlo pri pandemiji covida-19 za izjemen dogodek, ki "pride enkrat na 100 let," in se zavzela za dolgotrajno odplačevanje dolgov, ki jih je pandemija povzročila, Sunak pa je trdil, da bi njeni načrti na dolgi rok povzročili še večje težave, višje obrestne mere in inflacijo.

Ključni temi soočenja sta bila tudi brexit in odnos do Kitajske. Oba sta zatrdila, da je bil odhod Združenega kraljestva iz Evropske unije prava odločitev. Sunak se je zavzel za tršo linijo do Kitajske, ki po njegovem ogroža britanska podjetja in gospodarstvo, Truss pa je poudarjala, da Velika Britanija "ne sme narediti enake napake kot pri Rusiji" in postati strateško odvisna od Kitajske.

Oba kandidata sta na področju zunanje politike in gospodarstva omenjala predvsem grožnje, zlasti s strani Kitajske in Rusije. Oba sta pohvalila odziv Združenega kraljestva ob ruski invaziji na Ukrajino in poudarjala vlogo njune države kot ene od "voditeljic svobodnega sveta".

Med soočenjem je prišlo tudi do osebnega obračunavanja, pri čemer so kandidata med drugim izprašali o njunem premoženju in stilu oblačenja, neizogibna tema pa je bil tudi premier v odhajanju Boris Johnson.

V odgovor na vprašanje, ali bi Johnsonu ponudila položaj v svoji prihodnji vladi, je Truss zatrdila, da ne bo želel biti del njene vlade, čeprav ni izključila možnosti sodelovanja. Sunak je Johnsona pohvalil, a zavrnil možnost sodelovanja in dejal, da Velika Britanija potrebuje novega vodjo, ki se drži svojih načel, pri čemer je požel tudi aplavz občinstva.

Tudi sicer je občinstvo glede svojih želja, kakšen naj bo naslednji premier, poudarilo predvsem željo po politiku, ki bo pošten, načelen in iskren. Sunak je večkrat poudaril, da se je vedno ravnal po svoji vesti, tudi pri odločitvi, da zapusti Johnsonovo vlado, Truss pa je poudarila, da povrnitev zaupanja v britansko vlado pomeni predvsem izpolnjevanje danih obljub, kar naj bi sama tudi storila.

Ob koncu soočenja sta oba kandidata zatrdila, da bi v primeru zmage vsekakor sodelovala s svojim nasprotnikom. Naslednje soočenje bosta imela 4. avgusta, v naslednjem mesecu pa se bosta udeležila tudi 12 volilnih zborovanj, ki jih bo stranka organizirala po vsem Združenem kraljestvu.

O nasledniku Johnsona bo do 2. septembra na tajnem glasovanju odločalo okoli 160.000 članov stranke. Zmagovalca naj bi razglasili 5. septembra.

jkLB6jUl0CY

jY2WmhfZE84

sOESqelFQyE