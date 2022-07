»Ne moreš obenem podpirati policije in vstajnikov«

Ameriški predsednik Biden na virtualnem srečanju s policisti kritiziral svojega predhodnika Trumpa

Ameriški predsednik Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden, ki v izolaciji v Beli hiši uspešno okreva po covidu-19, je v ponedeljek na virtualnem srečanju s temnopoltimi policisti kritiziral svojega predhodnika Donalda Trumpa, ker ni posredoval pri svojih privržencih za prekinitev napada na kongres 6. januarja lani.

Odbor za preiskavo napada 6. januarja lani je dokazal, da je nekdanji predsednik tri ure gledal televizijski prenos napada in zavračal pozive, naj posreduje pri izgrednikih, dokler ga le niso prepričali, da je posnel izjavo. V tej je sicer pozval h koncu napada, vendar napadalce obenem pohvalil.

Biden je dejal, da Trump ni imel dovolj poguma za posredovanje, s čimer se sicer ne strinja niti večina demokratov. Zaslišanja so pokazala, da pogum ni bil problem, temveč to, da je Trump pričakoval, da bo napadalcem uspelo zaustaviti formalno potrditev izida predsedniških volitev 2020.

"Policisti so se znašli iz oči v oči s podivjano drhaljo, ki je verjela lažem poraženega predsednika. Policisti so bili heroji, Donaldu Trumpu pa je primanjkovalo poguma za ukrepanje. Ne moreš obenem podpirati policije in vstajnikov. Ne moreš biti hkrati za vstajnike in za Ameriko."



Joe Biden,

ameriški predsednik

"Vsak dan se zanašamo na policiste, da rešujejo življenja. Tudi 6. januarja smo se zanašali na policiste, da rešijo našo demokracijo. Videli ste, kaj se je zgodilo. Pred našimi očmi so napadli kongresno in washingtonsko policijo. Izgubljena so bila življenja, poraženi nekdanji predsednik pa je tri ure opazoval dogajanje iz udobja zasebne jedilnice ob Ovalni pisarni," je dejal Biden.

"Medtem ko je to počel, so bili pogumni policisti tri ure izpostavljeni srednjeveškemu peklu," je še dodal Biden o Trumpu, ki naj bi danes prispel v Washington na konservativno konferenco Agende za Ameriko na prvem mestu. To bo Trumpov prvi povratek v mesto, ki ga je moral 20. januarja zapustiti.

Predsednik ZDA je imel v ponedeljek še en virtualni dogodek na temo proizvodnje računalniških in drugih čipov v ZDA, na koncu katerega je odgovoril še na nekaj vprašanj. Med drugim je zagotovil, da se po prebolevanju covida-19 počuti dobro.

Na vprašanje, ali se bo ta teden še vedno virtualno srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, je Biden odgovoril, da to še vedno pričakuje. Na vprašanje, če se ZDA obeta gospodarska recesija, pa je Biden odgovoril: "Če bo taka božja volja, potem mislim, da recesije ne bo."

